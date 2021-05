Drie leidinggevenden kabelbaanbedrijf aangehouden na dodelijk ongeluk Italië

Gevreesde Italiaanse maffiabaas twee jaar na ontsnap­ping opgepakt in Brazilië

25 mei De Italiaanse maffiabaas Rocco Morabito is maandag aangehouden in het noordoosten van Brazilië. Morabito ontsnapte bijna twee jaar geleden uit een gevangenis in Uruguay waar hij vastzat in afwachting van zijn uitlevering aan Italië. Daar moet hij nog een gevangenisstraf uitzitten van dertig jaar, onder meer vanwege drugshandel en lidmaatschap van een criminele organisatie.