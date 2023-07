Drie maanden na moord op weduwe Marleen (64) bekent ‘friend with benefits’ (32): ‘Ik heb haar gewurgd en in Nederland gedumpt’

intensive care Vakantie in Lloret eindigt in drama: twee jonge Nederlan­ders zwaarge­wond na val van klif

Een vakantie in de Noord-Spaanse badplaats Lloret de Mar is voor twee sportieve Nederlanders in een drama geëindigd. De jonge toeristen vielen tijdens een wandeling op een kustpad zo’n twintig meter naar beneden. Het tweetal raakte hierdoor zwaargewond.