Drie onderzoekers vast in Oostenrijkse grot nadat water onverwacht snel steeg

Limburgs gezin verschanst zich in zelfge­maakt café diep in verboden Belgische grot

Diep in de verboden grotten van het Belgische Kanne, vlak over de grens bij Maastricht, heeft de politie afgelopen weekend Nederlandse indringers aangetroffen. In een ruimte die was omgebouwd tot café vonden agenten een gezin uit Meerssen en een 40-jarige man uit Echt-Susteren.

14 februari