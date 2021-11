Drie sneeuwpanters in dierentuin VS overleven coronavirus niet

Experimenteel vaccin

Sommige dierentuinen in de VS proberen hun dieren te beschermen tegen het coronavirus met een experimenteel vaccin van het bedrijf Zoetis. Dat vaccin is speciaal ontwikkeld voor dieren. In een dierentuin in Cincinnati zijn inmiddels zo'n tachtig dieren ingeënt tegen het virus. Het is onduidelijk of de dieren in de Lincoln Children’s Zoo ook waren ingeënt, de dierentuin wil daar niets over zeggen.