Drone brengt catastrofe in beeld na vernietigende bosbranden Californië

Agenten Las Vegas onder druk: hadden ze sneller kunnen ingrijpen?

10:38 Er rijzen vragen of het politiekorps van Las Vegas niet sneller had kunnen ingrijpen op de avond van de grootste massamoord in de Amerikaanse geschiedenis. Dit nadat sheriff Joe Lombardo gisteren vertelde dat schutter Stephen Paddock eerst minutenlang in en rond zijn hotelkamer schoot, voordat hij zijn wapens richtte op de festivalgangers buiten.