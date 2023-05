Droogte in Spanje mogelijke ‘catastrofe’ voor productie olijfolie, prijzen dreigen te stijgen

De droogte die Spanje al een tijd in haar greep houdt, is slecht nieuws voor de olijfolieproductie van het land. Als de weersomstandigheden niet snel veranderen, wordt de oogst volgens boeren dit jaar ‘een catastrofe’. Daardoor dreigt olijfolie in de supermarkt ook een stuk duurder te worden.

Maandag werd bekend dat de afgelopen maand april de warmste ooit gemeten was in Spanje. Daarnaast viel er met 14,2 millimeter regen nog geen kwart van de normale neerslag voor de maand. Daarmee was het de droogste april sinds het begin van de metingen in 1961, aldus de Spaanse weerdienst Aemet.

Het probleem speelt echter al langer, zegt Cristobal Cano van de boerenvakbond UPA in Andalusië. ,,Sinds januari heeft het amper geregend. De grond is erg droog. Als er niet radicaal iets verandert in de komende weken, wordt het een catastrofe.”

Spanje grootste producent olijfolie

Spanje is jaarlijks goed voor circa 50 procent van de totale olijfolieproductie ter wereld. Vanwege extreem hoge temperaturen en een gebrek aan regen viel de productie in 2021-2022 flink tegen. De kans bestaat dat dit scenario zich dit seizoen opnieuw voordoet.

Quote Twee jaar op rij wordt een ramp. Veel olijfgaar­den staan op omvallen Rafael Sánchez de Puerta, Dcoop, de grootste olijfcoöperatie van Spanje

,,Kijkend naar de vooruitzichten, lijkt het bijna al een gegeven dat het opnieuw een slecht jaar wordt”, verwacht Rafael Sánchez de Puerta van Dcoop, de grootste olijfcoöperatie van Spanje. ,,We kunnen best omgaan met één moeilijk jaar, dat is onderdeel van de natuurlijke groeicyclus. Maar twee jaar op rij wordt een ramp. Veel olijfgaarden staan op omvallen.”

Prijsstijgingen

Niet alleen voor de boeren zelf, maar ook voor de consument is het een somber vooruitzicht. ,,De wereldwijde prijs van olijfolie is zwaar afhankelijk van Spanje”, zegt directeur Rafael Pico van Asoliva, de Spaanse vereniging voor producenten en exporteurs van olijfolie.

De afgelopen maanden is de prijs al omhoog gegaan. Medio april kostte een ton olijven 5800 euro, terwijl voor diezelfde hoeveelheid in januari nog 5300 euro betaald moest worden. In januari 2022 was de prijs voor een ton olijven nog 3500 euro. Ook Nederlanders waren de laatste tijd al een stuk meer kwijt aan olijfolie. Die was in maart bijna 19 procent duurder in de supermarkt dan een jaar eerder.