Droom van eerste ‘afronaut’ wreed verstoord: motorongeluk kost hem leven

Hij zou de eerste zwarte Zuid-Afrikaan zijn die een ruimtereis ging maken, maar het noodlot besliste anders. Mandla Maseko (30) overleed zaterdag nadat hij op zijn motor was geschept door een auto, melden Zuid-Afrikaanse media. De uit een sloppenwijk bij Pretoria afkomstige parttime dj versloeg in 2014 ruim een miljoen deelnemers aan de wereldwijde Axe Ruimtereiswedstrijd.

‘Met diepe droefheid bevestigt de Maseko-familie dat Mandla afgelopen nacht, 6 juli 2019, op tragische wijze om het leven is gekomen bij een motorongeluk’, verklaarde vriendin en familiewoordvoerster Sthembile Shabangu gisteren in een persbericht.



,,We kunnen het verschrikkelijke nieuws nauwelijks bevatten. Het is pijnlijk en tragisch, maar we zullen Mandla herinneren als een buitengewoon en ambitieus persoon met grote dromen’’, zei de woordvoerster tegen de Zuid-Afrikaanse nieuwszender News24.



Maseko was een fervent motorrijder en lid van de Tshwane Legend Bikers, genoemd naar de grootstedelijke regio rond Pretoria. Waar het fatale motorongeluk plaatsvond en onder welke omstandigheden is niet bekend.

23 uitverkorenen

Mandla Maseko, in de volksmond bekend als afronaut en spaceboy, was een van de 23 gelukkigen uit 75 landen die vijf jaar geleden werden uitverkoren een één uur durende ruimtereis te maken met het Lynx Mark II ‘ruimteschip’, gesponsord door de Axe Apollo Space Academy. De Lynx Mark II is een vliegtuig voorzien van een raketmotor. Die schiet het toestel in een rechte lijn naar een hoogte van 110 kilometer, waarna het als een soort zweefvliegtuig terugkeert naar de aarde.

Voor de ruimtevlucht was nog geen datum geprikt, zegt Shabangu. ,,Ze zijn nog steeds bezig met het testen van de raketten van het vliegtuig dat gaat fungeren als ruimteschip. Hoewel hij de ruimtevlucht niet meer zal meemaken, zou Mandla hebben gewild dat zijn hoop voortleeft. Hij was ervan overtuigd dat hij Afrikaanse kinderen kon inspireren hun dromen waar te maken als hij de ruimte in zou gaan. Hij zei altijd: the sky is no longer de limit (de mogelijkheden zijn onbegrensd).’’

Quote Ik wil jongeren laten zien dat je ongeacht je achter­grond alles kunt bereiken als je hard werkt en vastbera­den bent Mandla Maseko

Wetenschap

Maseko groeide op in Soshanguve, een sloppenwijk ten noorden van Pretoria, en was korporaal bij de Zuid-Afrikaanse Luchtmacht. Als spreker en gemeenschapswerker probeerde hij Afrikaanse kinderen warm te maken voor een carrière in de wetenschap. In 2016 eerde het ministerie van Onderwijs in de provincie Gauteng hem door het wetenschapsgebouw van de eerste op techniek gerichte middelbare school in de voormalige Transvaal naar hem te vernoemen.

Maseko wilde niet alleen de jeugd van Zuid-Afrika en Afrika als geheel, maar ook jongeren wereldwijd motiveren en inspireren. ,,Ik wil hen laten zien dat je ongeacht je achtergrond alles kunt bereiken wat je wilt als je hard werkt en vastberaden bent’’, verklaarde hij een paar jaar geleden in een interview met de BBC.

