Droomcruise naar Amsterdam ontaardt in chaos, passagiers in opstand: ‘Vakantie is een hel!’

Ruim tweeduizend passagiers van een luxe cruiseschip eisen hun geld terug omdat hun beoogde droomvakantie op een regelrechte nachtmerrie is uitgedraaid. De toeristen kwamen na drie dagen varen in opstand, eisten een gesprek met de kapitein en scandeerden leuzen in de centrale ruimtes nadat nog bij geen enkele Europese hotspot - waaronder Amsterdam - was aangemeerd.

De ‘betoverende fjordentrip’ op het super-de-luxe en peperdure schip Norwegian Spirit begon vrijdag 27 september in Southampton en beloofde een ‘once-in-a-lifetime’-reis te worden. De cruise zou de passagiers langs verschillende Europese hotspots brengen, waaronder Amsterdam en Reykjavik, voor de som van zesduizend euro per persoon. Door de harde wind en enkele omstreden keuzes van de kapitein veranderde de beoogde droomreis al snel in een complete chaos.

Boosheid

Al bij de eerste stop ging het mis. Door het extreme weer kon de kapitein niet aanmeren in kustplaats Le Havre in Normandië en even later ook niet meer in Amsterdam. Vele uren later moesten de toeristen in Noorwegen plots wel aan wal in een klein stadje waar helemaal niets te beleven viel. De beroemde fjorden waarover de touroperator in de brochures flink opschepte, waren enkel in de verte zichtbaar.

Vanaf dat moment nam de onvrede aan boord rap toe. Zeker toen de kapitein ook Reykjavik - de grote trekpleister van de tour - van het lijstje schrapte. De toeristen mochten in plaats daarvan het Schotse kustplaatsje Greenock (vlakbij Glasgow) bekijken, maar ook dát ging uiteindelijk niet door omdat het enorme cruiseschip geen toestemming kreeg om daar aan te meren. Op dat moment zaten de passagiers al ruim drie dagen op het schip zonder ook maar één toplocatie fatsoenlijk te hebben bezocht.

‘Jullie moeten je schamen’

De toeristen reageerden kwaad, kwamen in opstand en scandeerden leuzen in de centrale ruimte. ,,Jullie moesten je schamen. We willen ons geld terug. Haal ons van dit schip. Breng ons terug naar Londen”, klonk het onder meer. Verder varen naar Belfast hoefde voor de meesten alvast niet meer. Enkele reizigers filmden de confrontatie, tot groot ongenoegen van de bemanning. Ze vermoedden dat het internet zelfs even uitgeschakeld werd om te vermijden dat de beelden verspreid konden worden.

,,Er werd ons een ongelooflijke reis beloofd naar allemaal geweldige plekken, maar het werd een vakantie uit de hel”, vertelde Debbie Fuller Britse media. Volgens haar nam de bemanning ook enkele paspoorten van reizigers in beslag, zonder verdere uitleg. ,,Ze praten niet eens tegen ons”, deed de vrouw uit Los Angeles haar beklag. ,,We hadden er zo naar uitgekeken om al die fantastische plekken te bezoeken.”

,,Veel mensen zijn kwaad”, beaamde de Britse Deena Roland. ,,We krijgen amper uitleg en daardoor lopen de gemoederen soms hoog op. Deze reis is een ware nachtmerrie, zelfs de toiletten in onze kajuiten lopen over. Ik had me zo’n luxe cruise wel anders voorgesteld.”

Woede om kortingsbon

Niet alleen bij deze twee dames liepen de emoties hoog op. Honderden passagiers, onder wie veel Britten, Amerikanen en Chinezen, verenigden zich, wilden in gesprek met de kapitein en eisten hun geld terug. De kapitein toonde begrip voor hun boosheid, maar kon de toeristen de vele duizenden euro’s die de reis had gekost niet teruggeven.

De crew bood de reizigers uiteindelijk een kortingsbon van 25 procent aan voor hun vólgende trip met Norwegian Cruise Line, maar dat initiatief verhitte de gemoederen nog meer. ,,Hun enige bedoeling was om de boel te kalmeren. Maar we zouden wel gek zijn om nog eens met hen te reizen.”

Toen de kapitein na een aantal mislukte aanmeermogelijkheden uiteindelijk besloot om naar Belfast te gaan, waren veel toeristen zo klaar met de reis dat ze het schip voortijdig verlieten en op eigen gelegenheid terugkeerden naar huis.

Recht op compensatie

Volgens financieel expert Salman Haqqi hebben de toeristen absoluut recht op een betere compensatie, naast de kortingsbon. ,,Voor de passagiers was het allerminst een reis van hun leven. Hoewel Norwegian Cruise Line wijzigingen in de route mag aanbrengen, hebben de toeristen recht op een compensatie als een aanzienlijk deel van de diensten niet geleverd kan worden.”