Het vonnis van honderden Australische criminelen, onder wie enkele van de zwaarste van het land, staat op losse schroeven nu blijkt dat hun advocaat tegelijkertijd werkte als politie-informant. De vrouw zit niet in een getuigenbeschermingsprogramma en leeft naar eigen zeggen voortdurend in angst.

In een brief aan de politie schreef ze: ,,Als dit uitkomt, dan hoop ik dat jullie aardige dingen over me zeggen bij de uitvaart, want dan ga ik er aan. En veel plezier met de Royal Commission.”

De advocate verdedigde in de jaren 2005-2009 verschillende topcriminelen, maar speelde ondertussen belastende informatie over haar cliënten door aan de politie. Onder de codenaam Informant 3838 zorgde ze er zo voor dat meer dan driehonderd zware criminelen achter de tralies verdwenen.

Melbourne ging in die jaren gebukt onder de gewelddadige Underbelly Gangland War, waarbij verschillende bendes streden om de heerschappij in de drugshandel. Daarbij werden over en weer moorden gepleegd. Zeker 36 mensen lieten het leven en veel van die moorden zijn nog altijd niet opgelost. Onder de klanten van de advocate bevonden zich de bazen van verschillende drugsbendes.

De advocate besloot om informant te worden nadat ze zelf was bedreigd door een van de topcriminelen. Dat was omdat ze aanvankelijk weigerde om haar cliënt te laten opdraaien voor de misdrijven van zijn baas. Na verloop van tijd had zij dagelijks contact met haar contactpersonen bij de politie en speelde daarbij informatie door over drugstransporten, het witwassen van geld, wapenmisdrijven en beïnvloeding van getuigen. Daarnaast werd ze tot tweemaal toe ingezet om corrupte agenten te onderzoeken.

Dubbelspel

Er gingen al jaren geruchten over het dubbelspel van de vrouw. Daarom spanden een aantal voormalige klanten een rechtszaak aan om uit te vinden wat daarvan waar was. Lang lukte het de politie om haar identiteit geheim te houden, maar bij de Hoge Raad kwam haar rol uiteindelijk aan het licht.

De zaak heeft tot flinke opschudding geleid. Advocaten moeten tenslotte het belang van hun klanten zo goed mogelijk verdedigen. Het doorspelen van belastende informatie aan de politie hoort daar duidelijk niet bij. De premier van deelstaat Victoria Daniel Andrews kondigde dan ook direct een Royal Commission aan ‘omdat iedereen altijd recht heeft op eerlijke rechtsspraak.’

De Royal Commission houdt onder meer in dat de veroordeelde criminelen kunnen laten toetsen of hun vonnissen nog altijd geldig zijn. Wanneer dat niet het geval is, moeten de processen over worden gedaan. De vraag is hoeveel criminelen dan moeten worden vrijgelaten. Volgens de de Australische krant The Herald Sun komen tot 600 zaken in aanmerking voor nader onderzoek vanwege de rol van de advocate.