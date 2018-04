'Drukke' Trump scheept jarige Melania af met bloemen en een kaart

Trump begon het interview met de mededeling dat het een bijzondere dag is, omdat Melania verjaart. ,,Happy birthday aan Melania dus." Gevraagd naar zijn cadeau zei Trump aanvankelijk dat hij daar misschien beter niet op in kon gaan, omdat hij dan in de problemen kon komen. Even later vertelde hij wat hij dan had gegeven: 'een mooie kaart en mooie bloemen'.



De president rechtvaardigde zijn geringe inspanningen met de mededeling dat hij 'heel druk' is. Ook Melania heeft overigens het nodige te doen. Ze organiseerde voor dinsdag het presidentiële diner met de Franse president Macron, en afgelopen weekend was ze in Houston voor de begrafenis van voormalig First Lady Barbara Bush.



De vraag is of de president niet beter wat meer zijn best kan doen. Al maanden verschijnen in de media berichten over de niet geheel rimpelloze relatie tussen Donald en Melania. De vermeende affaire van The Donald met pornoster Stormy Daniels zal ook niet bijdragen aan het geluk in de echtelijke sponde.



Een woordvoerder van het Witte Huis meldt dat Melania haar verjaardag met familie viert.