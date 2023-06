Duikboot die toeristen meeneemt naar wrak Titanic vermist: ‘Britse miljardair aan boord’

Het is niet duidelijk hoeveel mensen aan boord zijn, maar volgens Britse media zit onder anderen de Britse miljardair en ontdekkingsreiziger Hamish Harding in de duikboot. Harding bezit meerdere Guinness World Records, onder meer voor zijn vliegmissie One More Orbit, waarmee het wereldrecord werd gezet voor de snelste vlucht rondom de aarde. Hij is oprichter van het bedrijf Action Aviation, dat actief is in de vliegtuigindustrie. Op sociale media sprak Harding over ‘extreme omstandigheden’ om de Titanic te bereiken. Vanwege de weersomstandigheden had de missie slechts ééns kans om de legendarische boot te bereiken, aldus Harding.