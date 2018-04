'Duikbootkiller' Peter Madsen hoort vandaag vonnis in moordzaak Wall

Een bizarre relatie had de uitvinder met zijn uitvinding: UC3 Nautilus, de grootste door een particulier gebouwde duikboot ter wereld. Niet alleen vergaarde de autodidact Madsen daarmee internationaal aanzien en media-aandacht; hij leefde ook letterlijk in de buik van zijn creatie. UC3 Nautilus, die nu onder een zeil staat te roesten op een industrieterrein bij Kopenhagen, was de wereld voor Madsen. Hij trok zich vaak terug in de boot als het tegenzat, ontving er vriendinnen die soms een beetje meededen aan zijn seksfantasieën.



Madsen droomde van een onderwaterreis-om-de-wereld die hem in alle recordboeken zou brengen. Tijdens het proces sprak hij over zichzelf in zowel de eerste als derde persoon maar ook over ‘zij’ en ‘haar als het over zijn duikboot ging, noteerde een journaliste van The New Yorker. Soms verwisselde hij de duikboot en de journaliste. Nadat de vrouw was vermoord liet hij ook de duikboot zinken.