Duikers onderzoeken schade aan brug, Oekraïne wijst naar Rusland

Het is nog steeds onduidelijk wie verantwoordelijk is voor het opblazen van een deel van de brug, die het door Moskou geannexeerde Oekraïense schiereiland de Krim en het Russische vasteland verbindt. Volgens Rusland ontplofte een bom in een vrachtwagen waardoor brand ontstond. Een groot deel van het wegdek en het spoortraject is verwoest, maar over een rijbaan en het spoor dat niet beschadigd is, rijden inmiddels weer beperkt auto’s, bussen en treinen.

Oekraïne heeft de aanslag niet opgeëist en zegt dat Rusland er zelf achter zit. De ontploffing is volgens Kiev het resultaat van een interne machtsstrijd in Moskou. ,,Opgemerkt moet worden dat de ontplofte vrachtwagen, volgens alle aanwijzingen, de brug vanuit Russische kant is opgereden’’, aldus een adviseur van president Volodimir Zelenski. ,,Het is dus in Rusland waar de antwoorden moeten worden gezocht. Dit alles wijst duidelijk op een Russisch spoor.”

Volledig scherm Satellietbeelden tonen de verwoesting aan de Krimbrug. © ANP / EPA

De Russische vicepremier Marat Choesnoellin heeft aan persbureaus in het land laten weten dat de duikers rond 06.00 uur plaatselijke tijd beginnen met de inspectie. Naar verwachting wordt het onderzoek aan het einde van de dag afgerond.

Onaangenaam maar niet dodelijk

De Russische gouverneur Sergej Aksjonov van de Krim laat weten dat de situatie ‘beheersbaar’ is. ,,Het is onaangenaam, maar niet dodelijk‘’, zegt hij. ,,Natuurlijk zijn er emoties getriggerd en is er een gezond verlangen om wraak te nemen.’’ Volgens hem is er op het eiland brandstof voor een maand en voor meer dan twee maanden aan voedsel aanwezig.

De Russische president Vladimir Poetin heeft een betere beveiliging van de belangrijke Krimbrug bevolen. Ook de leidingen en installaties die de Krim van aardgas en stroom voorzien, moeten beter worden bewaakt. De Russische veiligheidsdienst FSB wordt verantwoordelijk voor de versterkte veiligheidsmaatregelen.

Rusland denkt dat de explosie is veroorzaakt door een bom in een vrachtauto en dat de eigenaar van deze wagen uit Rusland kwam. Verkeer dat de brug over gaat wordt goed gecontroleerd op eventuele explosieven.

Drie doden

Twee van de drie slachtoffers van de explosie zijn vermoedelijk passagiers die vlakbij de vrachtwagen reden op het moment van de ontploffing. ,,De lichamen van twee slachtoffers, een man en een vrouw, zijn al uit het water gehaald en hun identiteit is vastgesteld”, zeggen Russische onderzoekers. Ook de identiteit van de eigenaar van de vrachtwagen zou bekend zijn. Het gaat om iemand uit de regio Krasnodar in het zuiden van Rusland. Zijn woning wordt doorzocht.

Volledig scherm Volgens Russische autoriteiten zijn twee delen van het wegdek aan één kant ingestort. © AFP

De explosie vond iets na 06.00 uur (lokale tijd) plaats. Al snel haalde een adviseur Andrej Podoljak van de Oekraïense president Volodimir Zelenski fel uit naar Rusland. ‘Dit is nog maar het begin’, schreef hij op Twitter. ‘Alles wat illegaal is, moet worden vernietigd. Alles wat gestolen is, moet worden teruggegeven aan Oekraïne. Alles wat door Rusland wordt bezet, moet heroverd worden.’

Poetin is ingelicht

Volgens het Kremlin is de Russische president Vladimir Poetin ingelicht over de brand. Hij heeft een commissie de opdracht gegeven om de oorzaak te onderzoeken. Ook wordt onderzocht of het mogelijk is om tijdelijk een extra veerdienst in te stellen.

De Krimbrug - die werd gebouwd na de annexatie van het schiereiland door Rusland in 2014 - heeft een enorme strategische, politieke en symbolische waarde voor de Russen. Poetin zelf opende de brug in 2018. De brug (18 kilometer spoor en 16 kilometer autoweg) is van groot belang voor de aanvoer van Russisch militair materieel waarmee de oorlog tegen Oekraïne wordt gevoerd.

Eerdere ontploffingen

Sinds de Russische invasie in Oekraïne eind februari heeft Kiev meerdere keren gedreigd de brug de beschieten. Meest recentelijk zijn er in de regio Kertsj, die direct aan de brug grenst, meerdere incidenten met ontploffende drones geweest.

Rusland heeft gewaarschuwd tegen beschietingen op de brug en dreigde de commandocentra in de Oekraïense hoofdstad Kiev aan te vallen als die beschietingen wel zouden plaatsvinden. Oekraïne heeft het Westen herhaaldelijk om langeafstandswapens gevraagd. Volgens Kiev zouden die gebruikt kunnen worden om de brug te vernietigen.

Afgelopen juli werden twee Duitse soldaten opgepakt die wapens, explosieven en duikmateriaal zouden hebben gestolen uit verschillende kazernes in de Duitse noordelijke deelstaat Sleeswijk-Holstein. Daarmee wilden ze Oekraïne een handje helpen door de Krimbrug op te blazen.

Volledig scherm De Krimbrug, vlak na de explosie. © REUTERS

Volledig scherm Een helikopter blust het vuur op de Krimbrug. © REUTERS