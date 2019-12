Duikers vinden badmuts verdronken meisje (9) in pomp zwembad, autopsie wijst op verdrinking

Het onderzoek door de Spaanse politie naar het familiedrama vordert gestaag. Naast de vondst van de badmuts heeft inmiddels ook autopsie plaatsgevonden op de lichamen van de drie in het water omgekomen gezinsleden. Daaruit blijkt dat zij allen verdronken zijn. De pathologen hebben geen verwondingen aangetroffen of bewijs dat het drietal vergiftigd dan wel gedrogeerd was ten tijde van de tragedie.



Het meisje was dinsdagavond in de problemen gekomen in het zwembad. Even daarvoor was haar 12-jarige zus alleen bij haar ouders teruggekomen van het zwemmen. Het tweetal vroeg het meisje naar haar zus en snelde vervolgens naar het zwembad. Vader en zoon sprongen in het water om het meisje te redden, maar verdronken ook.



Vermoed wordt dat het afzuigsysteem van het bad een rol heeft gespeeld in de dood van het drietal. Een medewerker van Club La Costa World was als eerste bij de lichamen en meldde later ook veel moeite te hebben gehad weer uit het water te komen. Vandaar dat duikers het bad en de pompen hebben gecontroleerd en toen de badmuts van het jonge meisje aantroffen.