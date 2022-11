Duits 8-jarig meisje leefde al bijna hele leven opgesloten

De moeder en grootouders van het kind zouden haar niet hebben toegelaten om naar school te gaan of te spelen met andere kinderen. Het meisje zou het huis van de grootouders in het stadje Attendorn niet hebben verlaten.

De moeder had aan de sociale diensten laten weten hebben dat ze naar Italië zou verhuizen. De vader leefde apart van het gezin. Toen de Italiaanse autoriteiten lieten weten dat moeder en dochter niet in het land verbleven en waarschijnlijk ook nooit waren geweest, begaf jeugdbescherming zich in september naar het huis van de grootouders. Daar zagen ze de dochter, bijna 9 jaar, op de trap.

Een verklaring waarom het kind alle contact werd ontzegd, is er nog niet. Zowel de moeder als de grootouders doen een beroep op hun zwijgrecht. ,,Daardoor tast men nog in het duister over wat er in de hoofden van deze mensen omgegaan kan zijn”, aldus de officier van justitie. Ze worden beschuldigd van vrijheidsberoving. Attendorn is een hechte gemeenschap, maar zelfs de buren beweren niet te weten dat moeder en kind in het huis woonden.