Duits crematorium moet coronadoden stapelen: ‘Uitvaartzaal fungeert nu als koelcel’

In zijn crematorium in de stad Meißen, zo'n 25 kilometer ten noordwesten van Dresden, heerste voor het eerst in de 25 jaar dat Schaldach er de scepter zwaait geen rust met kerst. Integendeel. De twee ovens waren beide kerstdagen vanaf 05.00 uur in bedrijf en brandden non-stop op 1000 graden. Personeel werkte in drie shifts maar dat kon niet voorkomen dat er een file van zo'n 100 meter aan lijkwagens voor de deur ontstond. Sinds de laatste week van december wordt er gewerkt in vier shifts en is het crematorium 24 uur per dag, zeven dagen in de week open. Alleen zo slagen ze erin om dagelijks 60 mensen te cremeren.