Duits vliegtuigje crashte door technisch defect, stervende moeder redde dochtertje (2)

video Brits gezin beleeft bizar vakantiebe­gin in Frankrijk: twee versteke­lin­gen in bagagebox

12:23 Voor een gezin uit het Verenigd Koninkrijk is de vakantie in Noord-Frankrijk op een wel heel bijzondere manier begonnen. Tijdens een stop langs een tolweg in Normandië kropen er uit de bagagebox op het dak van hun auto opeens twee Afrikaanse migranten.