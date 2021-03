Duitse deelstaatverkiezingen: Groenen winnen, Merkels CDU afgestraft

Grote vraag was of de CDU van bondskanselier Merkel zou worden afgestraft voor het mondkapjes- en lobbyschandaal binnen haar partij en voor het coronabeleid met te weinig vaccindoses en een te trage vaccinatiecampagne.

In Baden-Württemberg behalen de Groenen volgens peilingsbureau Infratest Dimap 30,7 procent van de stemmen (30,3 in 2016), de CDU 23,3 procent (27 in 2016), de rechts-radicale AfD 11,8 procent (15,1 in 2016) en de liberale FDP 11,5 procent (8,3 in 2016). De deelstaat, bekend van zijn Bodensee, het Zwarte Woud en het pittoreske Heidelberg, is de enige in Duitsland die wordt geleid door een minister-president van de Groenen. Wilfried Kretschmann zit al tien jaar in het zadel en is met zijn 72 jaar ook de oudste deelstaatleider in de Bondsrepubliek. Zijn partij (Bündnis 90/Die Grünen) regeert met de CDU in een zogenoemde groen-zwarte coalitie. Die kan hij nu voortzetten in zijn derde termijn. Kretschmann verklaarde zondagavond dat hij de komende dagen met alle partijen gaat spreken alvorens een coalitie te vormen.

In Rijnland-Palts behaalt de SPD volgens de prognoses 34,7 procent van de stemmen (36,2 in 2016), de CDU 26 procent (31,8 in 2016). Dat zou een historisch lage score zijn in de deelstaat, die bekendstaat om het Moezel-wijngebied en de ‘romantische Rijn’. De AfD behaalt 10,4 procent (12,6 in 2016), de FDP 6,3 procent (6,2 in 2016) en de Groenen 8,3 procent (5,3 procent in 2016). Daarmee kan de 60-jarige Malu Dreyer (SPD), een van de twee vrouwelijke minister-presidenten in Duitsland, aan een tweede termijn beginnen met de stoplichtcoalitie van haar sociaaldemocratische partij, de liberale FDP en de Groenen. De CDU zit sinds dertig jaar in de oppositie. De partij was maar liefst 41 jaar de sterkste in de deelstaat (1947-1991).

Prognoses

Verkiezingsprognoses zijn in Duitsland heel nauwkeurig en wijken meestal minder dan een procentpunt af van de officiële uitslag. Ditmaal moeten ze volgens de Süddeutsche Zeitung met wat meer voorzichtigheid bekeken worden, omdat veel kiezers per post hebben gestemd. Op sommige plaatsen zou dat wel de helft van het totale aantal stemmen kunnen zijn. Dat bemoeilijkt het maken van prognoses, die zijn gebaseerd op exit-polls aan de uitgang van de stembureaus. Die anonieme bevraging van kiezers vertegenwoordigt dan een kleiner deel van alle mensen die in persoon zijn gaan stemmen. Dat geldt volgens de krant in ieder geval voor de grotere steden, waar al langer per brief wordt gestemd dan op het platteland.

Duitsers stemden de afgelopen jaren steeds vaker per post. Bij de federale verkiezingen van 2017 ging het om 28 procent van de stemgerechtigden. In Baden-Württemberg was dat bij de vorige deelstaatverkiezingen 21 procent, in Rijnland-Palts bijna 31 procent.

Volledig scherm Minister-president Winfried Kretschmann van Baden-Württemberg in het stembureau in zijn woonplaats Sigmaringen. © EPA

Volledig scherm Minister-president Malu Dreyer van Rijnland-Palts met haar echtgenoot tijdens het stemmen in hun woonplaats Trier. © REUTERS