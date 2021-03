Duitse deelstaatverkiezingen: Groenen winnen, Merkels CDU lijdt historisch verlies

UpdateDe Duitse Groenen winnen de deelstaatverkiezingen in zowel Baden-Württemberg als Rijnland-Palts. De CDU van Angela Merkel verliest fors en scoort in eerstgenoemde staat zelfs historisch laag. Dat blijkt volgens Duitse media uit de laatste prognoses. De resultaten betekenen een nieuwe termijn voor de zittende minister-presidenten van respectievelijk Bündnis/Die Grünen en de sociaal-democratische SPD.

Grote vraag was of de CDU van bondskanselier Merkel zou worden afgestraft voor het mondkapjes- en lobbyschandaal binnen haar partij en voor het coronabeleid met te weinig vaccindoses en een te trage vaccinatiecampagne. Volgens secretaris-generaal Paul Zimiak had de partij zich betere resultaten gewenst en veroorzaakte ‘het schaamteloze gedrag van enkele CDU-parlementariërs in de Bondsdag tegenwind.’

De regionale verkiezingsuitslagen voorspellen weinig goeds voor de christendemocraten bij de federale verkiezingen in september, ondanks dat ze in de landelijke peilingen nog steeds de sterkste partij zijn. De nieuwe partijvoorzitter Armin Laschet, tevens minister-president van de aan Nederland grenzende deelstaat Noordrijn-Westfalen, reageert maandag op de regionale verkiezingsuitslagen. Voorafgaand daaraan bespreekt hij voor het eerst met minister-president Markus Söder van Beieren, die lid is van zusterpartij CSU, wie van de twee bij de federale verkiezingen in september de kandidaat van de zogenoemde Union wordt voor de opvolging van bondskanselier Merkel. Dat verklaarde CDU-prominent Thomas de Mazière zondagavond in de politieke talkshow Anne Will.

In Baden-Württemberg behalen de Groenen volgens peilingsbureau Infratest Dimap 32,6 procent van de stemmen tegenover 30,3 in 2016 (+2,3) en de CDU 23,5 procent (-3,5). Dat is voor de eerste partij een recordscore, voor de christendemocraten een historisch lage score. Lijsttrekker Susanne Eisenmann spreekt van een ‘desastreus resultaat.’ De SPD behaalt 11,5 procent (-1,2), de liberale FDP 10,4 procent (+2,1) en de rechts-radicale AfD 9,8 procent (-5,3). De deelstaat, bekend van onder andere de Bodensee en het Zwarte Woud, is de enige die wordt geleid door een minister-president van de Groenen. Wilfried Kretschmann zit al tien jaar in het zadel en is met zijn 72 jaar de oudste deelstaatleider in de Bondsrepubliek.

Zijn partij regeert met de CDU in een zogenoemde groen-zwarte coalitie. Die kan hij nu voortzetten in zijn derde termijn maar een stoplichtcoalitie met sociaal-democraten en liberalen is ook mogelijk. Volgens Kretschmann is het verkiezingssucces te danken aan de eigenzinnige partijkoers en gaat hij de komende dagen met alle partijen praten, te beginnen met coalitiepartner CDU.

In Rijnland-Palts behaalt de SPD volgens de prognoses 36,1 procent van de stemmen (-0,1), de CDU 26,5 procent (-5,3), de Groenen 9,3 procent (+4), de AfD 8,6 procent (-4) en de FDP 5,6 procent (-0,6). Daarmee kan de sociaal-democrate Malu Dreyer (60), een van de twee vrouwelijke ministers-presidenten in Duitsland, aan een tweede termijn beginnen met de stoplichtcoalitie van haar SPD, de liberale FDP en de Groenen. De CDU zit sinds dertig jaar in de oppositie in de deelstaat, die bekendstaat om het Moezel-wijngebied en de ‘romantische Rijn’. De partij was er maar liefst 41 jaar de sterkste (1947-1991).

De AfD (Alternative für Deutschland) wijt het stemmenverlies in beide deelstaten aan de effecten van de coronapandemie op haar verkiezingscampagne. Ze bekritiseerde in een reactie ook het debat over het in de gaten houden van de partij door de Duitse geheime dienst.

Prognoses

Verkiezingsprognoses zijn in Duitsland heel nauwkeurig en wijken meestal minder dan een procentpunt af van de officiële uitslag. Ditmaal moeten ze volgens de Süddeutsche Zeitung met wat meer voorzichtigheid bekeken worden, omdat veel kiezers per post hebben gestemd. Op sommige plaatsen zou dat wel de helft van het totale aantal stemmen kunnen zijn. Dat bemoeilijkt het maken van prognoses, die zijn gebaseerd op exit-polls aan de uitgang van de stembureaus. Die anonieme bevraging van kiezers vertegenwoordigt dan een kleiner deel van alle mensen die in persoon zijn gaan stemmen. Dat geldt volgens de krant in ieder geval voor de grotere steden, waar al langer per brief wordt gestemd dan op het platteland.

Duitsers stemden de afgelopen jaren steeds vaker per post. Bij de federale verkiezingen van 2017 ging het om 28 procent van de stemgerechtigden. In Baden-Württemberg was dat bij de vorige deelstaatverkiezingen 21 procent, in Rijnland-Palts bijna 31 procent.

Volledig scherm Minister-president Winfried Kretschmann van Baden-Württemberg. © REUTERS

Volledig scherm Minister-president Malu Dreyer van Rijnland-Palts. © EPA