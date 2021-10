Duitse elektricien deed zich voor als arts en castreerde mannen op zijn keukentafel

Van schulden af

De verdachte vertelde dat hij eerst geld probeerde te verdienen door zijn seksuele diensten aan te bieden op een SM-website. Hij probeerde zo van schulden af te komen. Tussen juli 2018 en maart 2020 kwamen daar de castraties van acht mannen bij, als extra dienst. Hij vertelt daarbij dat de mannen het zelf wilden en de dienst ook betaalden. De slachtoffers wisten echter niet dat de man geen deskundige was.



Dat er een man is overleden, ziet de verdachte niet als zijn schuld omdat het een aantal dagen na de operatie gebeurde. De rechter was het hier niet mee eens. Het lichaam van de man in kwestie is drie weken later in een doos gevonden door de politie.



De rechter neemt het de verdachte kwalijk dat hij geen échte hulp heeft ingeschakeld na de operatie of de man zelf is gaan controleren.