Duitse fitness-tycoon neergestort met klein vliegtuigje voor kust van Costa Rica

Het vliegtuig verdween vrijdag van de radar toen het op weg was naar Limon, een badplaats aan de kust. Het was vertrokken uit Mexico. Er werd direct een zoekactie gestart, maar deze werd vanwege het slechte weer tijdelijk stopgezet.

Volgens de minister van Veiligheid Jorge Torres zijn alle vijf passagiers Duitse staatsburgers. De piloot van het vliegtuig was een Zwitser. Volgens de Duitse krant Bild zaten naast Schaller ook zijn vrouw en twee kinderen in het vliegtuig.

Van de inzittenden zouden inmiddels twee lichamen zijn gevonden. Het gaat om een volwassene en een kind, zo heeft de televisiezender Teletica gemeld op basis van het Costa Ricaanse ministerie van Gezondheid. Eerder waren in de Caribische Zee, op 28 kilometer van de luchthaven van de provincie Limon, in het oosten van Costa Rica, al brokstukken gevonden, zoals delen van de romp en zitjes, verklaarde Martín Arias, de assistent-veiligheidsminister van Costa Rica.

Rainer Schaller is oprichter, eigenaar en CEO van de RSG Group, een conglomeraat van 21 fitness-, lifestyle- en modemerken dat actief is in 48 landen en 41.000 werknemers heeft. Hij kwam in 2010 negatief in het nieuws als organisator van het Berlin Love Parade techno festival. Daarbij kwamen 21 mensen, onder wie een 22-jarige Nederlander, om het leven als gevolg van massale paniek op de toegangsweg tot het concertterrein.