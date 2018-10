Duitse horrorverpleger geeft 100 extra moorden toe

Bij binnenkomst in de rechtszaal verbergt Högel zijn bebaarde gezicht voor de fotografen achter een blauwe plastic dossiermap. Er wordt ter nagedachtenis een minuut stilte gehouden, waarna officier van justitie Daniela Schiereck-Bohlmann de namen van de honderd moordslachtoffers opleest. Högel gaf daarop toe. ,,Voor mij is het vooral om opheldering te krijgen’’, zegt Frank Brinkers, zoon van een van hen. Het proces moet ‘licht werpen’ op het hoe en waarom van Högels daden.



Het is druk in het multifunctionele centrum van Oldenburg, waar familieleden zich bij gebrek aan ruimte in de rechtszaal hebben verzameld. De nabestaanden willen behalve gerechtigheid graag begrijpen hoe Högel zo lang zijn gang kon gaan. ,,Alle aanwijzingen waren aanwezig’’, meent Christan Marbach. Volgens de kleinzoon van een van Högels vermeende slachtoffers hoef je ‘geen Sherlock Holmes’ te zijn om te begrijpen dat er een moordenaar aan het werk was.’’



De zaak, die minstens tot mei gaat duren, is evenwel allesbehalve duidelijk. Oprecht berouw heeft Högel nooit getoond en volgens medegevangenen is hij zeer tevreden ‘de grootste misdadiger’ van Duitsland te zijn. ,,Het is als een huis waarvan de kamers in duisternis zijn gedompeld’’, spreekt rechter Sebastian Bührmann bij aanvang van het proces. De magistraat belooft om ‘licht in de duisternis’ te zullen scheppen.