Duitse ijssalon spil in handel maffiabende: omgebouwde SUV's vol coke van Nederland naar Italië

Zo warm als nu is de oceaan nog nooit geweest (en dat is slecht nieuws voor de kabeljauw en het koraal)

Sinds het begin van satellietmetingen is het wateroppervlak van de oceanen nog nooit zo warm geweest als nu. Met alle gevolgen van dien, want de warmte zakt langzaam steeds dieper de oceanen in. „Over honderd of duizend jaar kun je nog de gevolgen merken van deze opwarming”, zegt oceanograaf Sjoerd Groeskamp.