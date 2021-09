Duitse liberalen laten regeeroptie met verkiezingsverliezer CDU/CSU nog niet vallen

In de gesprekken houdt de FDP vast aan de mogelijkheid van een zogenoemde Jamaica-coalitie met CDU/CSU en Groenen (vernoemd naar de kleuren zwart, geel en groen in de Jamaicaanse vlag). ,,Qua programma staan we dichter bij de Unie van CDU en CSU maar we gaan met open blik in gesprek met alle andere partijen’’, zegt plaatsvervangend voorzitter Alexander graaf Lambsdorf van de FDP-fractie in de Bondsdag in een interview met de Augsburger Allgemeine.

De partijleiders van FDP en Groenen voerden dinsdagavond voor het eerst gesprekken over de regeringsmogelijkheden en het bouwen van bruggen tussen de twee partijen. De opvattingen liggen soms ver uit elkaar, vooral wat betreft de economische- en milieupolitiek. De FDP is tegen de plannen van de Groenen voor belastingverhogingen (vooral voor grootverdieners) en het bereiken van klimaatneutraliteit tegen 2030 in plaats van 2045. ,,Na de gesprekken met de Groenen volgen die met de SPD en CDU/CSU’’, aldus Lambsdorf.

FDP-presidiumlid Michael Theurer verklaarde op radionieuwszender Deutschlandfunk iets soortgelijks. ,,Een Jamaica-coalitie is nog niet van tafel’’ zei hij. Theurer, tevens vicefractievoorzitter in de Bondsdag, verwees naar partijleider Christian Lindner, die onlangs duidelijk maakte dat de liberalen een voorkeur zouden hebben voor zo'n coalitie met CDU/CSU. Verder sluit Theurer de mogelijkheid van voortzetting van de grote coalitie tussen SPD en CDU/CSU niet uit maar dan onder leiding van eerstgenoemde partij in plaats van de christendemocraten zoals de afgelopen vier jaar.

De Groenen staan sceptisch tegenover eventuele gesprekken met de conservatieve christendemocraten en SPD over een Jamaica-coalitie. ,,De CDU/CSU moet eerst zichzelf organiseren en is nu niet bekwaam om te onderhandelen’’ zei vicevoorzitter Ricarda Lang op de nieuwszender. Ze pleit voor een stoplichtcoalitie met verkiezingswinnaar SPD (rood) omdat de Groenen volgens haar de meeste raakvlakken met de sociaaldemocraten hebben en in die coalitie dan ook de liberalen (geel).

Bondsdaglid en groene energiedeskundige Oliver Krischer denkt er net zo over. ,,De Unie (van de twee zusterpartijen) lijkt nu vooral met zichzelf bezig en dat voor langere tijd waardoor ik me moeilijk kan voorstellen hoe ze daarin zouden slagen’’, reageerde hij op radiozender WDR5. Uitsluiten doet hij onderhandelingen met de christendemocraten echter niet. ,,Als er serieuze gesprekken zouden komen dan hangt het van de zaak af en niet van de sympathie of antipathie voor bepaalde mensen.’’

Krischer ziet ook de meeste aanknopingspunten met SPD en FDP. ,,Als ze hun verkiezingsbelofte voor het halen van de klimaatbeschermingsdoelen serieus nemen, dan kun je het niet af met slechts één instrument of helemaal geen maar zul je moeten praten over een mix van instrumenten”, zei Krischer. ,,Ik denk dat we dan constructief en productief vooruitgang kunnen boeken.”

De jongerenafdeling van de Groenen heeft de partijleiding opgeroepen een ​​Jamaica-coalitie met de Unie duidelijk af te wijzen. ,,We kunnen onder geen beding de partij weer in het zadel helpen die expliciet is weggestemd. De CDU/CSU heeft 16 jaar bewezen dat ze niets ten goede heeft kunnen keren’’, zegt woordvoerder Georg Kurz in de Neue Osnabrücker Zeitung.

Kanselierskandidaat Armin Laschet van CDU/CSU dinsdagavond na de eerste vergadering met de nieuwe Bondsdagfractie van de Union over de verkiezingsuitslag.

Kanselierskandidaat Armin Laschet van CDU/CSU wil ondanks de historische nederlaag van de zogenoemde Union bij de Bondsdagverkiezingen van zondag toch gesprekken met Groenen en liberalen voeren met het oog op een Jamaica-coalitie. De verkiezingsuitslag was volgens Laschet zo nipt dat “geen enkele partij” er een regeringsopdracht uit kan afleiden. ,,Wij niet maar de SPD ook niet’’, zei hij maandagmiddag in zijn eerste toespraak na de stembusgang. ,,Daarom voeren ook wij gesprekken met andere partijen om te kijken hoe een nieuwe regering gevormd kan worden.’’

De centrumlinkse SPD won de verkiezingen met 25,7 procent van de stemmen tegenover 24,1 procent voor de conservatieve unie van CDU en haar Beierse zusterpartij CSU. De druk op Laschet om de verkiezingsnederlaag te erkennen en in de oppositie te gaan neemt toe. De vraag of de CDU/CSU in de oppositie moet, is volgens hem echter nog niet beantwoord.

CDU-partijleider Laschet staat sinds 2017 aan het hoofd van een zwart-gele coalitie met de liberalen in de aan Nederland grenzende deelstaat Noordrijn-Westfalen (NRW), waar hij minister-president is. Hij zei voor de Bondsdagverkiezingen en strijd om de opvolging van partijgenote Angela Merkel als bondskanselier, dat hij na de verkiezingen niet wilde terugkeren naar NRW. Hij was daar ook geen CDU-kandidaat meer in zijn kiesdistrict Aken.