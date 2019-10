Duitse liet zoontje (6) deelnemen aan IS-training en woonde met kinderen executie bij

Justitie in Duitsland heeft een aanklacht opgesteld tegen een vrouw die in 2015 met haar kinderen naar IS-gebied in Syrië reisde. De details die daarin naar voren komen zijn schokkend. Carla-Josephine S., liet haar kinderen, waarvan de jongste slechts 6 jaar oud was, meedoen aan IS-trainingen. Volgens de aanklacht woonden ze zelfs een openbare executie bij.

Justitie wil de vrouw ook vervolgen voor het feit dat ze zelf tot de IS-strijdkrachten behoorde. Het komt zeer zelden voor dat een vrouw daarvoor aangeklaagd wordt.

De vrouw vertrok met haar drie minderjarige kinderen in de herfst van 2015. Dat deed ze toen haar man wegens werk afwezig was. Die was het niet eens met de tocht naar het kalifaat. Via Nederland en Turkije kwam ze in Raqqa terecht. Daar toonde ze zich een zeer fanatiek volgeling van Islamitische Staat (IS). De kinderen werden onderricht volgens de leer van de extreem-religieuze groepering. Ze moesten onder meer een openbare executie bijwonen, stelt het openbaar ministerie in Düsseldorf.

Haar jongste zoon, die zes was toen hij in het strijdgebied terechtkwam, moest meerdere malen deelnemen aan gevechtstrainingen. Hij leerde omgaan met wapens en moest ook oefenen met wachtlopen. Toen hij vraagtekens zette bij de IS-ideologie, gaf Carla-Josephine hem volgens de aanklacht aan bij de religieuze politie van IS. Het jongetje werd daarop bestraft. In 2018 stierf het kind bij een raketaanval. Het gezin had voor die tijd al meerdere raketaanvallen overleefd.

De vrouw probeerde haar man aanvankelijk telefonisch over te halen naar het strijdgebied te komen. Toen die dat niet deed, hertrouwde ze met een ander, volgens justitie een Keniaan of Somaliër. Die leerde Carla-Josephine om met een volautomatische Kalasjnikov te schieten. De vrouw voerde voor IS-leden ook financiële transacties uit. Daarvoor kreeg ze een maandelijkse vergoeding van 100 dollar.

Handgranaat

Verder was de moeder lid van Katiba Nusaiba, een IS-bataljon dat volledig uit vrouwen bestaat. In die rol vervoerde ze vrouwen naar schiettrainingen. Zelf had Carla-Josephine een handgranaat in haar bezit, die ze volgens justitie mogelijk wilde gebruiken bij een vijandelijke aanval, om tegenstanders, zichzelf en haar kinderen te doden. De vrouw kreeg in 2017 een vierde kind en vluchtte in datzelfde jaar voor de aanhoudende aanvallen. Haar nieuwe man bleef achter en kwam bij een aanval om het leven, en later dus ook haar zoon.