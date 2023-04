Duitse minister eist van banken snel maatregelen tegen Nederlandse plofkrakers: ‘Anders verplicht ik ze’

De banken zijn volgens haar verantwoordelijk voor beschermingsmaatregelen. Die moeten ze ‘snel en consequent’ doorvoeren. Als dat onvoldoende gebeurt en de plofkraaksituatie ‘niet aantoonbaar’ verbetert, worden exploitanten van geldautomaten wettelijk daartoe verplicht. Dat zei de bewindsvrouw tegen Handelsblatt.

Faeser weet zich gesteund door haar ambtscollega’s in de deelstaten. ‘We verwachten nu op korte termijn zichtbare stappen. Anders is een wettelijke regeling onvermijdelijk’, zei de Thüringer minister van Binnenlandse Zaken Georg Maier (SPD) in de zakenkrant. Hij herinnerde aan de gezamenlijke verklaring die de bank- en verzekeringssector begin november ondertekende, na een landelijke rondetafel over de plofkraken met de federale recherche en het federale ministerie van Binnenlandse Zaken.

Achtpuntenplan

In dat akkoord verklaarden ze zich bereid tot het nemen van preventieve maatregelen tegen plofkraken aan de hand van een achtpuntenplan. Daarin staan als maatregelen onder andere sluiting van bankfoyers tussen 23.00 en 06.00 uur (plofkraken vinden stelselmatig ‘s nachts plaats, meestal tussen 02.00 en 04.00 uur), verdekt geïnstalleerde mistsystemen, het inbouwen van verf- en kleefsystemen die het geld waardeloos maken na een kraak en verlaging van de hoeveelheid geld in de automaten. Voor locaties met een hoog risico voor derden (omwonenden) moet dit risico verminderd worden door bijvoorbeeld een verbouwing. Is dit niet mogelijk, dan volgt ontmanteling van de geldautomaat - maar alleen in laatste instantie.

De ministers van Binnenlandse Zaken wilden na het akkoord met de sector een verplichting tot preventiemaatregelen bekrachtigen tijdens hun ‘herfstconferentie’. Dat deden ze uiteindelijk niet om het bankwezen eerst de kans te geven vrijwillig beschermingsmaatregelen door te voeren.

Tekst gaat verder onder de foto

Volledig scherm Met zwarte verf besmeurde bankbiljetten in een geldcassette. © Videostill YouTube /MDR Investigativ

Verkeerde benadering

De overkoepelende organisatie van het Duitse bankwezen (DK) bekritiseert de politieke druk. Ze vindt een wettelijke verplichting tot het doorvoeren van beschermingsmaatregelen tegen plofkraken ‘een verkeerde benadering’. Die doet in haar ogen ‘geen recht aan de basisverdeling van taken in onze staatsgemeenschap’. De bescherming van de infrastructuur voor contant geld kan ‘alleen slagen in samenwerking met politici en wetshandhavingsinstanties’, liet ze in een reactie weten. ‘Het is moeilijk te begrijpen dat de verantwoording voor het beschermen van geldautomaten tegen opblazen bij de banken alleen zou liggen’.

De bankenkoepel wijst erop dat verfsystemen die de bankbiljetten onbruikbaar maken bij een plofkraak, landelijk al worden gebruikt in zo’n 10 procent van de ongeveer 55.000 geldautomaten. Bij systemen die alle biljetten aan elkaar plakken is dat volgens haar nog niet het geval omdat ze nog niet voldoen aan de eisen. Daarnaast vrezen de banken dat de gelddieven deze nieuwe systemen korte tijd na de installatie ervan weer zouden kunnen omzeilen.

Recordjaar

De politieke druk op het bankwezen vloeit voort uit het plofkraak-record van vorig jaar in Duitsland. De federale recherche (BKA) registreerde maar liefst 496 gevallen, pogingen meegerekend. Dat was een stijging van 27 procent vergeleken met het jaar ervoor (392) en ook fors meer dan de 414 gevallen in het vorige recordjaar 2020. Geldautomaten werden meestal opgeblazen met explosieven in plaats van met gas (250 gevallen; in 2020 waren dat er 111). Daarmee vormen ze in toenemende mate een gevaar voor omwonenden.

De federatie van Duitse rechercheurs (BDK) eist van de deelstaatregeringen en Berlijn dat ze ‘eindelijk’ over de brug komen met wettelijke preventieverplichtingen. ,,We kunnen niet elke geldautomaat bewaken”, zei voorzitter Oliver Huth van de afdeling Noordrijn-Westfalen (NRW) dinsdag tegen de regionale omroep WDR. Het is volgens hem een ‘kwestie van tijd’ voordat omwonenden gewond raken bij plofkraken.

Tekst gaat verder onder de foto

Volledig scherm Twee volledig verwoeste geldautomaten na een plofkraak in Oberhausen (NRW). © Videostill

Audi-bende

Plofkrakers slaan vooral toe in de aan Nederland grenzende deelstaat. Die is dichtbij en telt relatief veel geldautomaten (zo’n 11.000). Het aantal plofkraken steeg er vorig jaar met 19,7 procent. De materiële schade aan geldautomaten, bankfilialen en ernaast of erboven gelegen woningen bedroeg bijna 9,4 miljoen euro.

De deelstaatrecherche (LKA) eist van het bankwezen dan ook meer preventiemaatregelen met videobewaking, de installatie van mistsystemen en een betere beveiliging van de toegangsmogelijkheden tot de geldautomaten. Bijzonder risicovolle locaties moeten ‘s nachts worden gesloten en de hoeveelheid bankbiljetten moet worden verminderd.

De plofkrakers komen volgens de bevindingen van de rechercheurs vooral uit Nederland, met de regio Utrecht-Amsterdam-Rotterdam als zwaartepunt. Ze zijn ‘zeer politie-ervaren’ bij het vluchten met ‘sterk gemotoriseerde gestolen voertuigen uit het hoge prijssegment’, en vertonen ‘meedogenloos vluchtgedrag’. Het criminele netwerk, bestaande uit een paar honderd man, staat bekend als ‘Audi-bende’. De naam verwijst naar de krachtige wagens van dit merk waarmee de daders zich bij voorkeur verplaatsen.

Sinds 2015 zijn volgens de deelstaatrecherche 202 vermeende bendeleden aangehouden, waarvan zeventien dit jaar. Acht van hen werden ingerekend na een plofkraak in Oldenburg (Nedersaksen), de rest tijdens een grote operatie in Nederland.

Tekst gaat verder onder de foto

Volledig scherm De vluchtwagen van de Nederlanders na de plofkraak in Oldenburg, eind maart. © Videostill NDR

Geldbunkers

In Duitsland zijn de eerste banken inmiddels begonnen met meer beschermingsmaatregelen, al volstaan die niet volgens de politie. Zo liet de Berliner Volksbank dinsdag weten dat pinnen ’s nachts niet langer mogelijk is in haar 180 filialen in de deelstaten Berlijn en Brandenburg. De bank, onderdeel van de financiële groep Volks- en Raiffeisenbanken, is met zo’n negenhonderd vestigingen een van de grootste bankcoöperaties in Duitsland.

Ze plaatste in twee deelstaten (Beieren, Nedersaksen) de eerste ‘geldbunkers’, betonnen zuilen met 12 tot 15 centimeter dikke wanden en geldautomaten in een met staal versterkte ombouw. Een extra zware achterdeur en stalen traliedeur bij de kluis moeten plofkrakers ontmoedigen. De tijd zal leren of deze ‘zelfbedieningspaviljoens’ (kosten vanaf 40.000 euro) ‘plofkraak-proof’ zijn.

Volledig scherm Een 'geldbunker' in Oldenburg (Nedersaksen). © Veloform