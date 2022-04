Duitse minister neemt ontslag na politieke druk over vakantie ondanks watersnood

Aanbeve­ling na studie: Nederland, biedt excuses aan voor bommen op Hawija in Irak

De Nederlandse regering moet excuses aanbieden aan de bevolking van Hawija voor het bombardement op deze Iraakse stad in 2015. Want het uitblijven ervan draagt bij aan ‘een antiwesters sentiment’ dat een ‘voedingsbodem kan vormen voor een volgende terreurorganisatie’ in dat gebied.

8 april