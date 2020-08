Duitse minister woest na coronaprotest: weg met extremisten en relschoppers

Ieren woedend op Eurocommis­sa­ris na ‘golfgate’ en meer corona-overtredin­gen

27 augustus De rel duurde een kleine week, maar Eurocommissaris Phil Hogan is nu toch opgestapt. Overtredingen van de coronaregels in eigen land zijn de Ier fataal geworden. ,,Ik had me beter aan de richtlijnen moeten houden’’, zei hij uiteindelijk over het bijwonen van een diner met tachtig mensen.