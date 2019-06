Duitse moeder dumpt pasgeboren baby in vuilniszak achter huis

De 31-jarige moeder, die haar zwangerschap wilde verbergen voor haar familie en zelfs haar verloofde, is aangehouden. Ze woont met haar verloofde in het stadje Kierspe in de deelstaat Noordrijn-Westfalen. Samen hadden ze al een dochtertje van 1 jaar oud toen ze opnieuw zwanger werd. Na bloedingen belandde ze in het ziekenhuis, waar werd vastgesteld dat ze bevallen moest zijn.



Agenten vonden het kindje daarop gewikkeld in twee handdoeken in de vuilniszak toen ze het meisje hoorden huilen. De moeder had de vuilniszak in een struik achter het huis gezet.



Waarom de vrouw haar zwangerschap geheim hield en probeerde de baby kwijt te raken, is nog steeds onduidelijk. De vrouw sprak volgens de politie over ‘angsten’. De man heeft niets gemerkt van de zwangerschap. Ook toen de moeder weeën kreeg vermoedde hij geen niets: hij geloofde dat zijn verloofde een maag-darmvirus had opgelopen. Pas toen ze niet stopte met bloeden, stond hij erop dat ze in het ziekenhuis behandeld zou worden.



De twee kinderen van het echtpaar worden nu opgevangen door het jeugdwelzijnsbureau, dat beslist waar de meisjes worden ondergebracht.