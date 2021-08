Duitse ‘nazifreak’ veroordeeld voor illegaal bezit oorlogswapens, moet afweergeschut en tank verkopen

Een Wehrmacht-tank, Flak-luchtafweergeschut, een torpedo, een mortier, machine- en aanvalsgeweren, semi- en volautomatische pistolen, ruim 2000 patronen én een grote hoeveelheid nitrocellulosepoeder. Het bevond zich allemaal in de villa van Klaus Dieter Flick (84) in een chique buitenwijk van het Noord-Duitse Kiel. Zijn ‘nazimuseum’ leverde de miljonair dinsdag een veroordeling op van 14 maanden voorwaardelijk en een boete van 250.000 euro.

De rechtbank in Kiel achtte hem schuldig aan ongeoorloofd bezit van wapens, munitie en explosieven. Vier van de veertien maanden gelden al als verstreken vanwege een ‘onrechtmatige vertraging’ in de rechtszaak, melden Duitse media. Van de boete gaat 50.000 euro naar de Duitse schatkist en de rest naar goede doelen. Flick moet 70.000 euro betalen aan het SOS Kinderdorp in Kiel, hetzelfde bedrag aan een hospice en 60.000 euro aan een dierenasiel. De laatste twee goede doelen stelde hij zelf voor.

De uitspraak was het resultaat van onderhandelingen tussen de rechtbank, openbaar aanklager en de verdediging van de gepensioneerde zakenman. Hij moest dan wel een bekentenis afleggen én zich verplichten tot de verkoop van de tank en het luchtafweergeschut aan een museum of een geschikte verzamelaar. Een museum in Seattle zou al interesse hebben getoond.

Over dit oorlogstuig waren de meningen verdeeld. Volgens de aanklager zijn ze nog steeds operationeel en vallen ze onder de Duitse wet op de controle van oorlogswapens, rechtbank en advocaat van Flick beschouwden de tank en het luchtafweergeschut als ‘museumstukken’. Ze wisten zich gesterkt door een deskundigenrapport. De partijen waren het er wel over eens dat de torpedo en de mortier ‘niet functioneel’ meer zijn.

De voormalige beleggingsmakelaar verscheen tijdens het proces steevast in een zogenoemd double-breasted jasje met aan twee verticale rijen gouden knopen.

Nazi-verering

Tijdens de zeven zittingsdagen werd niet één keer gesproken over de politieke opvattingen van de beschuldigde en waarom hij zijn ‘persoonlijke bunker’ bouwde en die volstouwde met nazi- en SS-verheerlijkende spullen. Daaronder een buste van Adolf Hitler, een grote betongrijze Rijksadelaar, vlaggen en tafelkleden met hakenkruizen, ruim honderd etalagepoppen met uniformen van alle Wehrmacht-onderdelen en een Panther-tank. Flick liet er speciaal een ondergrondse parkeergarage voor aanleggen.

Het kostte militairen in juni 2015 maar liefst tien uur om het 40 ton zware gevaarte zonder rupsbanden eruit te krijgen en af te voeren met twee moderne Dachs-tanks. Flick kocht de 2,2 meter brede en ongeveer 5 meter lange tank eind jaren 70 in het Verenigd Koninkrijk en liet hem restaureren. De openbaar aanklager zag dat als een poging om een ​​oorlogswapen te vervaardigen.



Verdwenen nazi-kunst

Kunstspeurders van de deelstaatrecherche in Berlijn ontdekten het oorlogsmaterieel in mei 2015 tijdens een doorzoeking in verband met verdwenen nazi-kunst. De voormalige beleggingsmakelaar werd verdacht van het bezit van zulke kunst. Tijdens het proces zweeg de tachtiger ‘hardnekkig’ over de beschuldiging van het in meerdere gevallen overtreden van de Duitse wet op controle van oorlogswapens.

Het FLAK-luchtafweergeschut.

De torpedo van het type G7A.