Duitse ‘neparts’ klungelt erop los: verdacht van dood vier patiënten

Een 48-jarige vrouw die drie jaar lang in een ziekenhuis in het midden van Duitsland werkte, is opgepakt op verdenking van onder andere doodslag. Ze zou zich onterecht hebben uitgegeven voor arts-assistent en door haar onkunde verantwoordelijk zijn voor de dood van vier patiënten. Acht andere patiënten liepen gevaarlijke gezondheidsschade op, meent justitie.

De vrouw werkte van 2015 tot 2018 in het Heilige Geest Ziekenhuis in Fritzlar in de deelstaat Hessen. Ze was voor het laatst werkzaam op de afdeling planning & controlling. Daarvoor werd ze onder andere ingezet als assistent-arts op de afdeling anesthesie, verklaarde een woordvoerder van het Openbaar Ministerie (OM) in Kassel tegenover de krant Hessische Niedersäksische Allgemeine (HNA).

Volgens het OM bestaat er een ernstig vermoeden dat de vrouw verkeerde medicijnen toediende ‘omdat ze niet beschikte over de benodigde opleiding en kennis.’ Ze zou haar goedkeuringscertificaat - een document dat geneeskundestudenten het recht geeft om na hun afstuderen en een medisch examen aan de slag te gaan als arts - hebben vervalst. Door haar onkunde maakte ze een reeks fouten waardoor vier patiënten overleden, meent justitie. In één geval zou de vrouw ademhalingsproblemen niet herkend hebben tijdens een operatie en de patiënt daardoor verkeerde medicijnen hebben gegeven met de dood als gevolg.

Onderzoek

De vermoedelijke neparts werd dinsdag gearresteerd, bevestigde het OM vandaag na berichtgeving door de regionale krant HNA. De vrouw wordt behalve van doodslag ook verdacht van het toebrengen van gevaarlijk lichamelijk letsel, valsheid in geschrifte, misbruik van een wettelijk beschermde medische titel, bedrog, en inbreuken op de wetgeving voor alternatieve genezers.

Het Openbaar Ministerie meldde medio februari al dat ze een onderzoek had geopend tegen een vermeende neparts in het bewuste ziekenhuis in Fritzlar. Dit omdat het goedkeuringscertificaat vermoedelijk was vervalst. Op dat moment waren er volgens het OM geen aanwijzingen dat patiënten schade hadden geleden door toedoen van de verdachte. Op basis waarvan het onderzoek werd geopend, is nog onduidelijk.

Huiszoekingen

In het kader van dat onderzoek vond in januari al een huiszoeking plaats in het ziekenhuis. Politiemensen namen toen allerlei documenten en dossiers in beslag. Dinsdag volgde een nieuwe doorzoeking waarbij nog meer dossiers werden meegenomen waarin de verdachte een rol speelt. ,,Zelfs oude dienstroosters’’, zo verklaarde de ziekenhuisdirectie tegenover de regionale krant.

Tegelijk met de actie in Fritzlar viel de politie ook binnen in de woning van de verdachte in het Noord-Duitse Kiel en in de kantoren van twee artsen in de deelstaten Hessen en Brandenburg. Ze waren werkzaam in het Heilige Geest Ziekenhuis in Fritzlar in de periode dat de vrouw daar ook werkte. Justitie onderzoekt of de twee hun toezichtplicht verzaakten door de vermeende anesthesist te laten blijven werken ondanks haar gebrekkige prestaties.

Niet voor het eerst

De zaak van de 48-jarige 'neparts’ is niet de eerste in Duitsland. Fraudeurs slagen er steeds opnieuw in om ziekenhuizen te misleiden. De afgelopen vijf jaar waren er alleen al in de deelstaat Hessen twaalf van zulke gevallen. In zeven daarvan werkten de neparts in een medische praktijk, in vijf gevallen in een ziekenhuis, zo blijkt uit een evaluatie van het Bundeskriminalamt in Wiesbaden, de federale politiedienst die de misdaadbestrijding op nationaal niveau coördineert en samenwerkt met de recherche in de Duitse deelstaten.

De Duitse stichting voor Patiëntenbescherming pleit naar aanleiding van het jongste fraudegeval voor de oprichting van een centraal archief voor goedkeuringscertificaten en de invoering van een verplichting voor ziekenhuisdirecties om de oorkondes op te vragen en te controleren.

De zaak van de 48-jarige vrouw uit Kiel doet denken aan die van een 41-jarige mannelijke verpleger uit Berlijn. Hij werkte in 2014 en 2015 als arts op het cruiseschip Aida-Vita, behandelde zowel opvarenden als bemanningsleden, en had zich daarvoor minstens vijf jaar als zodanig uitgegeven in klinieken in de Duitse hoofdstad. Denny H. werkte er als intensive care arts en anesthesist en voerde in die laatste hoedanigheid 41 narcoses uit. Hij had zowel zijn goedkeuringscertificaat als geneeskunde-diploma vervalst en bleek niet eens een middelbare schooldiploma te hebben.

Ook kreeg hij met vervalste diploma’s een baan bij de Duitse Stichting Orgaantransplantatie. Een rechtbank in Berlijn veroordeelde de neparts in 2016 tot een gevangenisstraf van drie jaar wegens onder andere het toebrengen van lichamelijk letsel, het onbevoegd voeren van een academische graad en fraude. Tegen hem waren 63 aanklachten ingediend.