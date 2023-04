Duitse politie doet bizarre vangst: ton aan vis en gebraden vleermuizen in laadruimte bestelwagen

‘Heineken financiert de oorlogsma­chi­ne van Vladimir Poetin in Oekraïne’, stelt Zelensky

De Oekraïense president Zelensky doet een dringend beroep op Heineken en andere Nederlandse bedrijven om per direct te stoppen met hun activiteiten in Rusland. Dat schrijft Karel Burger Dirven, de honorair consul voor Oekraïne in Nederland, in een opiniestuk. Hij nodigt ook Heinekens ceo Dolf van den Brink uit om oorlogsgebieden als Boetsja en Irpin te bezoeken.