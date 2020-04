Duitse politie gaat Nederlanders steekproefsgewijs controleren

Dagboek Italië Italië kan zich geen tweede Bergamo veroorlo­ven

9 april Italië is nu eindelijk de goede weg in geslagen. Er komen steeds meer intensivecareplekken vrij, het aantal slachtoffers neemt gestaag af, alleen wil het aantal nieuwe besmettingen nog niet echt dalen. Dat is zorgelijk, maar het optimisme overheerst. Wanneer kunnen we weer beginnen? Dat is nu de grote vraag. Correspondent Angelo van Schaik bericht vanuit Rome. Alle eerdere afleveringen lees je hier.