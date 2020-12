Duitse politie valt opnieuw binnen in klooster van Nederlandse ‘sekteprofeet’

Doel van de politie-actie, die omstreeks 07.45 uur begon en zo’n vier uur duurde, was het verzamelen van meer bewijsmateriaal. Daarbij werd ook een speurhond ingezet. ,,We moeten ophelderen of er een hiërarchische structuur geldt in deze geloofsgemeenschap, of er regels of gedragsrichtlijnen zijn die werden gehanteerd wanneer een lid van de Orde ze overtrad of zich anders gedroeg. Hiervoor moeten we veel getuigen ondervragen’’, verklaarde hoofdofficier van justitie Günter Neifer tegenover Duitse media.