Duitse politie verlost buurt van hels geblaf, één hond dood in diepvries gevonden

Liefst tien ambtenaren en zes agenten waren naar het huis gekomen voor de ontruiming. Daarbij deden de bevoegde autoriteiten nog een lugubere vondst. In de diepvries van de bewoners, een echtpaar, lag een dode hond. Voor zover de politie kan beoordelen, is dit beest een natuurlijke dood gestorven. Het onderzoek daarnaar loopt nog. Voor de honden is een opvangplek geregeld.



Buren beklaagden zich al lange tijd over de honden van Dirk S. Ze zeiden dat ze niet konden slapen door het geblaf. Op oudere foto’s van het huis in Kaarst, dat ten westen van Düsseldorf ligt, is te zien dat de hele achtertuin vol staat met honden. Er volgden rechtszaken, boetes, ruzies. Buurtbewoners klaagden over een hoge bloeddruk en stress. Uiteindelijk besloot het Vetarinäramt van het district dat Dirk S. en zijn vrouw maximaal twee honden mochten houden.