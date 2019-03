Duitse politie: wraakzuchtige tuinman had met zeker 109 mensen ruzie

De politie onderzoekt 169 tips die tot nu toe zijn binnengekomen, onder meer via een speciaal telefoonnummer dat voor de zaak is geopend. Op basis daarvan zijn liefst 109 personen geïdentificeerd die in conflict lagen met de heetgebakerde tuinman. Zij lopen volgens de politie potentieel gevaar. Met speurhonden en een mobiel röntgenapparaat wordt in de omgeving van hun huis daarom naar sporen van explosieven gezocht. Op die manier werd twee weken geleden bij een Amerikaanse klant van de tuinman in Fischbach een explosief ontdekt dat was verstopt in een stuk brandhout. Dat is vervolgens gecontroleerd tot ontploffing gebracht.

Overdosis insuline

De politie zegt nu zeker te weten dat de tuinman uit Mehlingen explosieve valstrikken heeft geprepareerd om wraak te nemen op mensen met wie hij ruzie had, voordat hij zichzelf van het leven beroofde. Door de boobytraps kwam al een huisarts om het leven en raakten een moeder en haar 4-jarige dochter zwaargewond.



Bij de persconferentie vertelde de officier van justitie dat Graumann, een diabeet, zelfmoord heeft gepleegd door zichzelf een overdosis insuline toe te dienen.

Ook werd vanochtend duidelijk dat de gedode huisarts vermoedelijk om het leven is gekomen door een ontplofte handgranaat. Die is mogelijk verstopt geweest in een stuk hout dat ontplofte toen de huisarts het oppakte. Uit onderzoek blijkt dat Graumann al tien jaar ruzie met de dokter had. Over de reden van de ruzie laat de politie niets los. ,,De bescherming van de privacy heeft hier voorrang’’, aldus Udo Gehring, de hoofdaanklager van het district Kaiserslautern.

De vrouw uit Otterberg die gewond raakte, had een juridisch geschil met de hovenier. Bij haar ontplofte een blok hout dat zij in de kachel wilde stoppen. Dat explosief werd bereid met buskruit, liet de aanklager weten. Op het terrein van de verdachte werden twee kilo buskruit, munitie, hagel en wapens gevonden.

Beheerder

Ook in het nabijgelegen dorpje Fischbach werd een explosief ontdekt, maar de Amerikaanse bewoonster was op dat moment in het buitenland. Ook hier is de politie zeker van een verband met Graumann. De overleden dader werkte voor de huiseigenaar als beheerder van het huis. Graumann zei verschillende keren dat de huurders betalingsachterstanden hadden. Het zou om een bedrag van 3000 euro gaan.

De aanklager kwam bovendien met een opvallend feit over de ‘horrortuinman’. Het was al bekend dat hij zelf in 1980 was begonnen met een opleiding aan de politieacademie, maar die abrupt is gestopt. Nu blijkt dat zijn zoon wél de opleiding heeft gedaan en werkzaam is als politieagent in Kaiserslautern, hetzelfde district waar zijn vader nu het spoor van terreur achterlaat. De zoon wordt overigens niet van betrokkenheid verdacht: ook met hem onderhield de tuinman geen goed contact.

Graumann had meerdere veroordelingen op zijn naam staan. Zo werd hij in 1989 tot een gevangenisstraf van twee jaar en negen maanden veroordeeld omdat hij vier jaar daarvoor met een hamer op een man had ingeslagen, meldde de politie vanmorgen. In 2011 kreeg hij een boete wegens overtreding van de explosievenwet, omdat hij met een kanon had geschoten.

Kijk hier naar beelden uit Mehlingen: