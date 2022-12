Duitse rechts-extremist gijzelt twee bewakers in gevangenis waar hij vastzit voor aanslag

In Duitsland heeft rechts-extremist Stephan B., de aanslagpleger van Halle, twee bewakers in de gevangenis gegijzeld. Na ongeveer een uur werd hij overmeesterd.

De 30-jarige Stephan B., die drie jaar geleden de Oost-Duitse stad Halle opschrikte met een terreuraanslag, hield gisteravond rond 21.00 uur in de gevangenis bij Maagdenburg de twee bewakers gevangen. Zij konden na iets minder dan een uur bevrijd worden, daarbij raakte alleen B. lichtgewond.

De toedracht van de gijzeling is nog niet duidelijk, evenmin hoe B. de bewakers heeft kunnen gijzelen. Op de gijzeling volgde een grote politie-inzet, met zwaarbewapende agenten die de gevangenis betraden. De recherche van deelstaat Saksen-Anhalt, waarvan Maagdenburg de hoofdstad is, heeft een onderzoek ingesteld. Het ministerie van justitie komt in de loop van deze dag met een eerste verklaring.

Volledig scherm Stephan B. tijdens de rechtszaak over de aanslag in Halle. © AFP

Eerder geprobeerd te ontsnappen

In de zwaarst beveiligde gevangenis van Oost-Duitsland zit Stephan B. sinds eind vorig jaar een levenslange gevangenisstraf uit. Hij probeerde al eens te ontsnappen. B. werd veroordeeld voor twee moorden die hij pleegde bij een synagoge in Halle op 9 oktober 2019. Met brandbommen, explosieven en vuurwapens had hij plannen een bloedbad aan te richten bij de synagoge.

Met de racistische aanslagen in Hanau en Kassel was Halle het toneel van de bloedigste terreurdaad uit rechts-extremistische hoek van de afgelopen jaren. Minister Nancy Faeser van Binnenlandse Zaken ziet in rechts-extremisme de grootste bedreiging voor de Duitse democratie. Na de plannen voor een staatsgreep, waarbij vorige week ruim vijftig verdachten werden gearresteerd, wil Faeser de wapenwetgeving in Duitsland aanscherpen.

