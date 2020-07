Duitse rechts-extremist opgepakt in Limburg

Duitse 'schandaal­prins' Von Hannover naar psychiater na ‘bedreigen agenten met mes’

16 juli De Duitse prins Ernst August von Hannover is in het noorden van Oostenrijk na een handgemeen met politieagenten uit zijn landhuis gehaald en voor een onderzoek naar een psychiater gebracht. De politie en de prins geven tegenstrijdige lezingen over de gebeurtenissen afgelopen nacht, aldus Oostenrijkse media.