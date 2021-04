Duitse regering en deelstaten zijn het eens: uiterlijk vanaf juni een coronaprik voor iedereen

Tot nu toe worden alleen risicogroepen ingeënt in Duitsland. In de meeste deelstaten zijn de groepen een en twee inmiddels gevaccineerd en is het inenten van de derde en laatste groep begonnen. Naar verwachting is groep drie eind mei ingeënt. ,,De prikprioriteit kan daarom uiterlijk in juni worden opgeheven’’, verklaarde de bondskanselier zojuist tijdens een persconferentie. ,,Dit betekent niet dat iedereen die dat wil dan een prik kan krijgen maar dan moet iedereen wel een afspraak kunnen maken.’’