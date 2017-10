Duitse schrijver bij terugkeer uit Turkije onthaald als 'landverrader'

Volgens Akhanli's advocaat werd de auteur door de man uitgescholden voor 'landverrader'. Daarna zou hij hebben gedreigd dat Akhanli nergens meer veilig zal zijn. Een lange woordenwisseling tussen beide mannen volgde. Akhanli reageerde teleurgesteld op het incident. Het goede gevoel dat hij tijdens de reis had gehad, bedierf erdoor. ,,Dit voorval werkte me op de zenuwen. Maar waarschijnlijk ben ik over een half uur weer vrolijk en ontspannen.''

Arrestatie

Op 19 augustus werd de schrijver tijdens zijn vakantie in Andalusië gearresteerd, na een melding van Interpol. De regering van Erdogan had hiertoe een verzoek gedaan, al bleef het onduidelijk waarvan de auteur precies werd beschuldigd. Wel is bekend dat Akhanli in zijn boeken aandacht heeft besteed aan de vervolging van de Armeniërs in Turkije.



Een dag na zijn arrestatie kwam de schrijver weer op vrije voeten. Wel moest hij in de hoofdstad Madrid blijven, omdat Spanje het verzoek tot uitlevering aan Turkije nog moest beoordelen.



Pas eind vorige week besloot Spanje de schrijver als Duits staatsburger niet uit te leveren aan de Turkse autoriteiten. ,,Deze klopjacht van Turkije is mislukt. Maar je ziet dat het land willekeurig mensen vervolgt'', zei Akhanli na aankomst in Düsseldorf.