Duitse stemmers brengen vooral een tegenstem uit

Tomke Bruns (25), student modedesign en bedrijfskunde : ,,Ik heb een kleine partij gekozen om meer diversiteit te krijgen. Ik vind het belangrijk dat de grote partijen SPD en CDU niet alles voor het zeggen hebben, maar je moet ook oppassen dat het geen rechtse partij zoals de AfD wordt. Ik zie op Facebook veel haatberichten langskomen. Het is vrij nieuw dat er zo open over wordt gediscussieerd. De mensen waren er al, maar ze roeren zich nu. Ze grijpen de verkiezingen aan om nog harder te roepen. Er is veel over vluchtelingen gesproken, ook omdat de recht-populistische AfD de angst heeft gevoed. Belangrijker vind ik scholing en het oplossen van het tekort aan verpleegkundigen.

Volke Stolle (47): ,,Ik steunde altijd de CDU, maar heb nu AfD gestemd. Ik sta niet meer achter de politiek zoals die nu wordt gevoerd. Lange tijd was er geen geld. Nu is er geld en worden de miljarden uitgegeven voor de opvang van vluchtelingen. De ouderenzorg wordt vergeten. Het geld schijnt aan de bomen te groeien maar ik heb die bomen nog niet ontdekt. De grote partijen kunnen doen wat ze willen want de kleine partijen in het parlement voeren nauwelijks oppositie. Die klappen mee. Ik voel me al jaren niet serieus genomen. Voor mij hoeft er heus geen burgeroorlog te komen. Ik stem ook niet tegen mensen, maar tegen de huidige politiek. Ik stem op AfD uit protest.''



Tarek Mansour (39), ICT’er: ,,Ik kies de partij die me het meest aanspreekt. Dat is nu CDU, maar het kan net zo goed een andere zijn. Het ziet er momenteel toch best goed uit in Duitsland? De werkgelegenheid is hoog, Duitsland heeft een goede reputatie in het buitenlans. Over de AfD maak ik mij niet zo’n zorgen. Die partij kent teveel interne ruzies. Binnen een paar jaar hebben ze zichzelf om zeep geholpen.’’