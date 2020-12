Duitse twintiger verdacht van miljoenenfraude met FFP2-mondkapjes

De vermeende feiten werden gepleegd in april, toen er op veel plaatsen in Duitsland een tekort was aan FFP2-maskers. De verdachte maakte volgens het OM misbruik van de situatie door eenvoudige mondkapjes te verkopen als FFP2-maskers. Bij de maskers zouden vervalste echtheidscertificaten hebben gezeten.

De twintiger sloot volgens de aanklacht voor bijna 3,4 miljoen euro aan verkoopcontracten af met een discountsupermarktketen. Dat deed hij met twee medeplichtigen. Een van hen zou de alledaagse maskers via zijn contacten hebben gekregen. ,,De contracten werden afgesloten met de chef inkoop van de supermarktketen terwijl de verdachte wist dat de maskers niet voldeden aan de FFP2-normen’’, citeert een woordvoerster van de rechtbank in Koblenz telefonisch uit het 150 pagina's tellende document. De maskers werden onder meer afgeleverd bij een discountsupermarkt in Koblenz maar ook in Sinzig, tussen Koblenz en Bonn, en in Mainz bij Frankfurt.

Coronanoodhulp

De verdachte fraudeerde volgens het OM tevens met coronanoodhulp die de Duitse overheid verstrekt aan zzp’ers en ondernemers met omzetverlies door de lockdown. De 26-jarige zou op basis van valse gegevens 9000 euro hebben opgestreken.

Zijn vermeende handlangers zijn niet aangeklaagd in deze strafzaak maar waren vanmorgen wel aanwezig in de rechtszaal, meldde de Süddeutscher Zeitung (SZ). De twee moeten zich later voor de rechter verantwoorden.

1,5 miljoen euro

Beide mannen werden op 6 mei aangehouden. Tijdens daaropvolgende huiszoekingen in de deelstaten Rijnland-Palts, Noordrijn-Westfalen en Thüringen nam de politie 11.000 mondkapjes en een aantal gegevensdragers in beslag. Daarnaast werd een bankrekening geblokkeerd met daarop 1,5 miljoen euro, meldden de omroepen WDR, NDR en de SZ destijds.

Het OM verdenkt het duo ervan uiterlijk in april te hebben besloten ‘zich door de herhaaldelijke verkoop van mondkapjes die niet voldoen aan de eisen voor FFP2-maskers, een inkomstenbron van enige duur en omvang te hebben willen verschaffen’.

FFP2-maskers (Filtering FacePiece Particals) filteren aerosolen, druppeltjes die vrijkomen bij onder andere praten, hoesten en niezen. Daardoor beschermen ze beter tegen het virus en worden ze veel gebruikt door artsen en verpleegkundigen.

