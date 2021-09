Duitse verkiezingen: nek-aan-nekrace tussen SPD en CDU/CSU, beide kandidaten claimen kanselierschap

Olaf Scholz, kanselierskandidaat voor de SPD, zei “natuurlijk blij te zijn” met het goede resultaat van zijn partij. ,,Dit is een groot succes.’’ De kiezers hebben volgens hem duidelijk gemaakt dat “ze een wissel in de regering willen en dat de volgende bondskanselier Olaf Scholz zou moeten heten”, waarop luid applaus klonk in het partijhoofdkwartier in Berlijn. ,,Nu is het onze taak ervoor te zorgen dat alles wat we in ons verkiezingsprogramma voorgesteld hebben ook gerealiseerd wordt’’, sprak hij in het Willy-Brandt-Haus.

CDU-leider Armin Laschet, tevens kanselierskandidaat, zei in een eerste reactie dat zijn partij en de zusterpartij CSU “niet tevreden kunnen zijn” met het voorlopige resultaat. Desondanks heeft Laschet vertrouwen in de overwinning. Elke stem voor de Unie van christendemocraten was volgens hem een stem tegen een linkse regering. ,,Daarom zullen we er alles aan doen een ​​federale regering te vormen onder leiding van de Union’’, sprak hij in het partijhoofdkwartier in Berlijn. De voorlopige resultaten wijzen volgens hem op een coalitie van drie partijen. ,,De kernvraag is: welke richting wil het land uit.’’

Onder de aanwezigen in het Konrad-Adenauer-Haus bevond zich ook bondskanselier Angela Merkel die na een ambtsperiode van zestien jaar niet meer verkiesbaar is. Zij volgde de verkiezingsavond als toeschouwer.

CSU-leider Markus Söder waarschuwde de SPD om niet te vroeg te juichen. ,,Het is nog niet duidelijk wie aan de leiding gaat. De poststemmen moeten nog worden geteld en kunnen een totaal andere uitslag geven. Vooral omdat het verschil slechts enkele tienden van procenten is.’’ Hij ziet in de eerste resultaten een “duidelijke afwijzing” van een linkse alliantie.

Kanselierskandidaat Annalena Baerbock van Bündnis 90/ Die Grünen is blij met wat het beste resultaat ooit voor de Groenen lijkt te worden maar geeft toe dat haar partij de verkiezingsdoelstelling heeft gemist. Als leidende kracht wilde ze het land vormgeven, zei Baerbock in haar reactie. ,,We wilden meer. Dat hebben we niet bereikt mede door eigen fouten aan het begin van de campagne. Mijn eigen fouten.” Deze keer was het niet genoeg maar de partij heeft volgens haar een opdracht voor de toekomst. In de komende coalitieonderhandelingen zal niet zij maar co-voorzitter Robert Habeck de beslissende rol spelen.

Extrapolaties

In de extrapolatie van de tweede Duitse publieke zender ZDF staat de SPD ook iets voor met 25,6 procent tegenover 24,4 procent voor de Unie van christendemocraten. Voor de partij van Angela Merkel is het de laagste score in de geschiedenis. Tot dusver behaalde CDU/CSU de laagste score bij de verkiezingen in 1949 (31%). De Groenen komen uit op 14,7 procent, de liberale FDP op 11,6 procent, de rechtspopulistische AfD (Alternative für Deutschland) op 10,3 procent en Die Linke op 5,0 procent.

In de ARD-prognose staan de Groenen op 13,8 procent, de liberale FDP op 11,7 procent, de rechtspopulistische AfD op 10,9 procent. De democratisch-socialistische Die Linke staat op vijf procent en zou daarmee in de Bondsdag komen. In de exit-polls van de ZDF komen de Groenen met 14,5 procent ook op de derde plaats, de FDP op vier met 12 procent, de AfD op vijf met 10 procent en Die Linke op zes met vijf procent.

Coalities

Op basis van deze voorspellingen is een door CDU en CSU zo gevreesde rood-rood-groene coalitie van SPD, Die Linke en Groenen volgens beide zenders niet mogelijk. Daarvoor is een meerderheid van 365 zetels nodig terwijl ze samen nu op 355 uitkomen.

Een zogenoemde grote coalitie (GroKo) zoals de huidige van SPD en CDU/CSU zit er wel in, net als een Jamaica-coalitie van CDU/CSU, FDP en Groenen (vernoemd naar de zwart-groen-gele kleuren in de Jamaicaanse vlag) en een rood-geel-groene stoplicht-coalitie van SPD, FDP en Groenen.

Persconferenties

De bestuursorganen van de partijen bespreken maandag de uitslag van de Bondsdagverkiezingen. Daarna geven de partijleiders een persconferentie. Die Linke doen dat als eerste (10.30 uur), gevolgd door de SPD (11.00 uur), de AfD (13.00 uur), de CDU (13.30 uur) en de Groenen (14.15 uur). De FDP maakt het tijdstip pas maandag bekend.