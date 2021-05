Duitse verpleger die drie patiënten probeerde te doden nu ook verdacht van twee moorden

Volgens de zegsvrouw worden er nog steeds verdachte overlijdens onderzocht uit de uren dat de verdachte werkte in de Münchener Isar-kliniek.

Tot nu toe was alleen bekend dat de twintiger verdacht werd van drie pogingen tot moord. Hij zou patiënten van 54, 90 en 91 jaar oud medicijnen hebben toegediend die ze nooit hadden mogen krijgen. Daardoor raakten ze in levensgevaar, maar de verpleger wist hen telkens te redden. Volgens het OM handelde hij puur uit geldingsdrang en wilde hij ‘schitteren’ bij zijn levensreddende werkzaamheden.

De zaak kwam volgens de Süddeutsche Zeitung aan het rollen dankzij een oplettende hoofdarts. Die verbaasde zich over de plotselinge en onverklaarbare achteruitgang van twee patiënten. Intern onderzoek leverde aanwijzingen op van een soortgelijk geval waarbij de verpleger ook dienst had. In het bloed van de drie patiënten werden sporen gevonden van niet-voorgeschreven medicijnen. Daarop deed de kliniek aangifte tegen de twintiger. Hij ontkende de beschuldigingen.

Ouderenverpleegkundige

De verdachte, afkomstig uit de deelstaat Noordrijn-Westfalen en opgeleid als ouderenverpleegkundige, kwam in juli 2020 via een uitzendbureau terecht bij het Beierse ziekenhuis. Hij werkte voornamelijk op de observatieafdeling tussen intensive care en gewone afdeling. Zijn baan in de Isar-kliniek was volgens het OM de eerste in een ziekenhuis. Voordien werkte de man in een instelling voor ouderenzorg. ,,Wat zijn werk daar betreft, waren er volgens de opsporingsautoriteiten geen opvallendheden met betrekking tot vergelijkbare gevallen”, aldus de woordvoerster.

De chatgeschiedenis van de twintiger suggereert volgens haar dat de verpleger indruk wilde maken met zijn reanimaties en tegelijk ook het redden van mensenlevens. ,,Iemands leven op het spel zetten om je daarna te kunnen voordoen als ridder, bestempelen we natuurlijk als een laaghartig motief (in Duitsland het onderscheid tussen moord en doodslag, red.)”, zei de woordvoerster in november na de arrestatie van de man. Ze wilde toen niet zeggen met wie hij had gechat.

De Isar-kliniek is volgens de krant niet het eerste ziekenhuis in München waar een medewerker het op patiënten had gemunt. Een verloskundige van de Großhadern-kliniek van de Münchener universiteit, het grootste ziekenhuiscomplex in de stad, werd in 2016 veroordeeld tot vijftien jaar cel wegens zeven pogingen tot moord in de verloskamer. De rechtbank was ervan overtuigd dat de vrouw patiënten bij de bevalling via keizersnede stiekem bloedverdunners had gegeven. Zonder een spoedoperatie zouden ze zijn overleden.

‘Horroverpleger’

De zaak van de 24-jarige verpleger uit de Isar-kliniek roept herinneringen op aan die van de zogenoemde ‘horrorverpleger’ Niels Högel (40) uit Oldenburg. Hij kreeg in 2016 levenslang voor de moord op zes patiënten. De ic-verpleegkundige injecteerde patiënten in ziekenhuizen in Oldenburg en Delmenhorst bij Bremen met medicamenten die hartfalen of stoornissen in de bloedsomloop opwekten. Daarna probeerde hij ze weer tot leven te wekken om indruk te maken op zijn collega’s. Volgens de Duitse justitie wilde H. laten zien hoe goed hij kon reanimeren.

Justitiële onderzoekers in Oldenburg maakten in 2017 bekend dat Högel nog eens 84 mensen de dood injoeg. Het OM hield hem verantwoordelijk voor de dood van honderd mensen. De rechtbank in Oldenburg veroordeelde hem in juni vorig jaar opnieuw tot levenslang voor de moord op 85 patiënten. Högel ging in hoger beroep tegen de veroordeling.

Verpleger des doods’

De zaak van de twintiger uit München doet ook denken aan die van een Poolse thuisverpleger die in oktober in dezelfde stad levenslang kreeg wegens moord op drie patiënten, alsook vier pogingen tot moord en het toebrengen van gevaarlijk lichamelijk letsel. In tegenstelling tot de twintiger wilde de 38-jarige Grzegorz W. geen indruk maken, maar slechts ‘rust hebben’. De aan suikerziekte lijdende Pool gaf zijn slachtoffers een overdosis insuline en bestal hen daarna.

