Duitse ‘vooruitgangscoalitie’ in de maak: klimaatbescherming zonder snelheidslimiet

De liberale FDP schaarde zich vanmiddag als laatste van de drie verkiezingswinnaars achter het verkenningsakkoord. De Groenen deden dat gisteren en de centrumlinkse SPD vrijdag al. Laatstgenoemde partij werd drie weken geleden bij de Bondsdagverkiezingen de grootste na een nek-aan-nekrace met Merkels CDU en zusterpartij CSU.

In het twaalf pagina’s tellende akkoord schrijven de mogelijke coalitiepartners dat ze ervan overtuigd zijn ‘een ambitieus en duurzaam regeerakkoord’ te kunnen sluiten met gezamenlijke projecten op het gebied van onder andere klimaatbescherming.

Een maximumsnelheid van 130 kilometer per uur op Duitse snelwegen komt er opmerkelijk genoeg niet. SPD en Groenen wilden dat - die laatste sprak in het verkiezingsprogramma over ‘een veiligheidssnelheid’ - maar de liberale FDP hield voet bij stuk. De omstreden maatregel waarover al jaren wordt gesproken, is volgens haar ‘symboolpolitiek’ zonder nut voor de klimaatbescherming en verkeersveiligheid.

In ruil kregen de Groenen en de sociaaldemocraten de FDP wel mee bij het vervroegen van het verkoopverbod voor auto’s met verbrandingsmotoren. Volgens de Europese Commissie moeten alle nieuwe auto’s vanaf 2035 emissievrij zijn. De drie mogelijke coalitiepartners willen dit eerder bereiken door Duitsland marktleider voor elektromobiliteit te maken en de uitbreiding van de laadpaalinfrastructuur ‘enorm te versnellen’.

Kolenafbouw

Daarnaast wordt de afbouw van het gebruik van kolengestookte elektriciteitscentrales vervroegd: idealiter in 2030 in plaats van in 2038. Ook komt er in 2022 een Klimaatministerie met een spoedprogramma voor klimaatbescherming en verdere ontwikkeling van de wet. ‘We zien het als onze centrale taak Duitsland op het pad te brengen van een maximale opwarming van de aarde van 1,5 graad, zoals bepaald door het VN-Klimaatakkoord van Parijs en het Duitse Grondwettelijk Hof.’

Vanuit dit streven moeten alle daken in Duitsland die daarvoor geschikt zijn worden gebruikt voor zonne-energie. Verder wordt 2 procent van het landoppervlak (in totaal 357.386 vierkante kilometer) aangewezen voor het opwekken van windenergie en worden windmolenparken op zee ‘aanzienlijk’ uitgebreid. De elektriciteitskosten voor huishoudens en bedrijven wordt verlaagd (zijn de hoogste in Europa, red.) en de financiering van de EEG-heffing via de stroomprijzen wordt stopgezet.

Digitalisering en ontbureaucratiseren

Andere thema's waarover de drie partijen het in grote lijnen eens zijn en die de komende weken uitgebreider besproken zullen worden, zijn onder andere een digitalisering van de overheidsadministratie, het minstens halveren van de duur van de goedkeuringsprocedures voor digitaliseringsprojecten en een digitaliseringspact 2.0 voor het onderwijs in deelstaten en gemeenten. Ook de belastingbureaucratie wordt aangepakt met volledig gedigitaliseerde procedures.

Tevens willen ze het minimumloon verhogen tot 12 euro per uur en de werkloosheidsuitkering van 449 euro per maand vervangen door een burgertoelage met meer prikkels voor betaald werk en meer kansen op extra inkomsten. Daarnaast moet er een puntensysteem komen voor het aantrekken van buitenlandse vakkrachten en een offensief voor meer verplegend personeel uit het buitenland.

Het woningentekort willen SPD,FDP en Groenen aanpakken met de bouw van 400.000 nieuwe woningen per jaar waarvan 100.000 gefinancierd door de overheid. In de strijd tegen het witwassen mag vastgoed niet meer met contant geld worden gekocht.

Financiering

De drie partijen konden het niet eens worden over afschaffing van de veelbesproken rem op staatsschulden en evenmin over verhoging van de inkomsten- en vennootschapsbelasting en de btw. Er komt geen vermogensbelasting en evenmin belastingverlaging voor lage inkomens. ‘Superafschrijvingen’ voor investeringen in klimaatbescherming en digitalisering moeten de economie een boost geven.

De grote vraag is hoe de plannen van de zelfverklaarde ‘vooruitgangscoalitie’ gefinancierd gaan worden. ,,We hebben hoge belastinginkomsten en zullen die ook in de toekomst krijgen, vooral omdat de economie weer aantrekt’’, antwoordde SPD-kanselierskandidaat Olaf Scholz op vragen van Duitse media. ,,We zullen ook meer geld binnenkrijgen door de economische groei die terug is dankzij de coronabestrijdingsmaatregelen.”

Scholz, demissionair minister van Financiën, benadrukte dat publiek-private samenwerking ook een grote rol speelt. Daarbij noemde hij specifiek de uitbreiding van onder meer wind- en zonne-energie. ,,In de financiële planning is al geld gereserveerd voor het ondersteunen van deze samenwerking.’’

