Duitse vrouw verzon marteling, verkrachting en vrijheidsberoving

De 53-jarige vrouw en de 55-jarige man zijn beiden afkomstig uit Duitsland en woonden in noordoost-Frankrijk, tegen de Duitse grens, in de stad Forbach. Zondagnacht sloeg de vrouw per telefoon alarm. Tegenover de politie die arriveerde zei ze dat de man haar al sinds 2011 in het huis vasthield en mishandelde en verkrachtte. Dat is ze ook dinsdag tijdens het politieverhoor blijven herhalen. ,,Voor al die beschuldigingen is tot nu toe geen enkel bewijs gevonden’’, aldus aanklager Glady.



Volgens hem is de noodkreet van de vrouw het gevolg van de levensomstandigheden van het echtpaar, die de laatste jaren verslechterden. Zij zou ziek en slecht ter been zijn, vertelde de echtgenoot die tot nu toe twee keer is verhoord door de politie. Hij zocht geen hulp bij een arts. Het stel was ook niet in Frankrijk verzekerd voor ziektekosten. ,,De man was bang voor de hoge kosten van medische hulp en ze spraken geen van beiden Frans’’, aldus Glady.