Duitser na bijna 14 jaar cel toch vrijgesproken voor ‘badkuipmoord’

De Duitse man die bijna veertien jaar vastzat voor de ‘badkuipmoord’ op de 87-jarige Lieselotte Kortüm in Beieren, is alsnog vrijgesproken. Manfred Genditzki was tot levenslang veroordeeld, omdat hij de vrouw, die in het gebouw woonde waar hij werkte, verdronken zou hebben. Waarschijnlijk kwam ze om het leven door een ongeluk.

,,Nu is het moment daar. U heeft het juridische oordeel gehoord waar u bijna veertien jaar op gewacht heeft”, zei de rechter die hem uiteindelijk vrijsprak vanwege ‘bewezen onschuld’.

De 63-jarige Genditzki heeft steeds volgehouden dat hij onschuldig was. Uiteindelijk vroeg niet alleen de verdediging, maar ook justitie om vrijspraak. ,,Ik sta niet te springen van plezier”, zei Genditzki na zijn vrijspraak, ogenschijnlijk onbewogen. ,,Ik heb geen reden om feest te vieren. Er is veertien jaar weg.”

Schadevergoeding van ruim 3,5 ton

De veroordeling was volgens de rechter het gevolg van een ‘opeenstapeling van fouten’ en een gebrekkig onderzoek. ,,Controlemechanismen hebben hier niet gewerkt.” Ze betuigde spijt dat Genditzki niet in staat was ‘zijn twee jongere kinderen te zien opgroeien', of ‘naar de begrafenis van zijn eigen moeder te gaan’, schrijven Duitse media. ,,Het spijt ons heel erg”, aldus de rechter, ,,dat je uit je normale leven werd gerukt.”

Tijdens het proces kwamen diverse experts aan het woord volgens wie het mogelijk of zelfs waarschijnlijk was dat de vrouw een ongeval had gehad. Genditzki heeft recht op een schadevergoeding van ten minste 75 euro per dag die hij heeft vastgezeten. Dat komt neer op 368.000 euro.

Er zijn in binnen- en buitenland meerdere zaken die de badkuipmoord genoemd worden. In Nederland zijn er drie zaken met dezelfde bijnaam, waaronder de dood van de 14-jarige Varscha Mohansing uit Wildervank in 2002.

