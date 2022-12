Duitser schiet vrouw (70) dood en gijzelt twee mensen in winkelcentrum

Volgens plaatselijke media probeerde de man schietend het kantoor van Radio Dresden via de deur van een nooduitgang binnen te dringen, maar mislukte dat. Hij had volgens de krant Bild toen al een 70-jarige vrouw in de stad doodgeschoten, vermoedelijk zijn moeder.

De dader is van het kantoorgebouw waar radio Dresden is gevestigd, aan de rand van het centrum, met een auto naar een winkelcentrum in de binnenstad gereden, waar hij zich volgens de politie met gijzelaars in een winkel heeft verschanst. Rond 13.00 uur maakte de politie bekend dat de gijzelnemers zijn vrijgelaten en dat de man zich heeft overgegeven. Er is geen gevaar meer. Over de motieven van de dader is nog niets bekend.