Duitsers niet meer straat op in protest tegen Streetview-auto’s van Google

Wie tot voor kort keek op Street View van kaartendienst Google Maps zag in Duitsland bijna alleen maar witte vlekken. Waar het Amerikaanse techbedrijf in Nederland de verandering van huizen, straten en verkeersborden in 3D-afbeeldingen nauwkeurig bijhoudt, bleven de plaatjes bij onze oosterburen – als ze al beschikbaar waren – stilstaan in het jaar 2010.

Maar de camera-auto's van Google zijn in Duitsland terug van weggeweest. Sinds donderdag rijden de donkere personenauto’s van het bedrijf, uitgerust met een 2,9 meter hoog camerastatief op het dak, weer door de straten van Duitse steden als Hannover, Hamburg en München. Google blijkt razendsnel te werk te gaan. Zo zijn de gapende bouwputten rond Alexanderplatz in Berlijn inmiddels online haarfijn in beeld gebracht.

Waar en wanneer de camera-auto’s van Google precies rijden laat het bedrijf in het midden om veiligheidsredenen. Dertien jaar geleden kwamen op veel plaatsen in Duitsland bezorgde burgers in het geweer tegen de fotograferende auto’s van de onderneming. Er vonden protestmarsen plaats en in krakersstraten in Duitse steden hingen spandoeken uit het raam met de oproep tot een boycot.

Huizen onzichtbaar

‘Ik kan precies zien waar en hoe iemand leeft, wat hij privé doet en hoe zijn huisdeur beveiligd is’, stookte de toenmalige minister van Consumentenbescherming Ilse Aigner (CSU) het vuurtje op. Bijna een kwart miljoen Duitsers eisten middels het ondertekenen van een petitie dat hun huizen onzichtbaar werden. Er volgde meer ophef toen bleek dat Google drie jaar lang door wifiverbindingen persoonlijke gegevens van burgers had verzameld. Het bedrijf trok uiteindelijk de stekker uit het Duitse project.

Vanwege de traumatische geschiedenis met totalitaire regimes houden veel Duitsers niet van meekijkers. Een grote, voornamelijk oudere bevolkingsgroep rekent in de winkel het liefst contant af, met in het achterhoofd dat iemand van de Stasi (het ministerie voor Staatsveiligheid in de oude DDR) kan meegluren. Ook jonge generaties zijn hierdoor getekend.

Volledig scherm Een Google Street View-auto rijdt door de straten van München. © dpa/picture alliance via Getty I

Wat ook meespeelt: in Oost-Duitsland hebben velen een afkeer van het Amerikaanse kapitalisme. Een aantal jaar geleden verzette het Berlijnse stadsdeel Kreuzberg zich met succes tegen de komst van een startup-campus van Google.

Linkse karakter

Door de magneetwerking op expats en geschoolde buitenlandse werkers is het linkse karakter van Berlijn iets aan het verschuiven, iets dat culmineerde in de recente verkiezing van de eerste centrumrechtse burgemeester in twintig jaar.

De massale verontwaardiging over de Google-voertuigen, die dertien jaar geleden wel ontstond, blijft dit keer uit. ,,Fotograferen lijkt me geen probleem, de afbeeldingen moeten geactualiseerd worden’’, reageert de verkoper van een avondwinkel in de Berlijnse wijk Friedrichshain, die krasloten en kranten verkoopt.

De Frankfurter Allgemeine Zeitung, een krant aan de rechterkant van het politieke spectrum, vindt het doemdenken vooral voorbarig. ‘Vele angsten zijn niet uitgekomen’. En volgens een columnist in de linkse krant Taz liggen ‘de hedendaagse risico’s vooral in het ongemerkt verzamelen en verkopen van gegevens, minder in het fotograferen’.

Afspraken gemaakt

Thomas Fuchs, de speciaal gezant databescherming en informatievrijheid (BfDI) in Hamburg, voerde de gesprekken met Google en weet waarom er nu geen onrust uitbreekt. ‘In tegenstelling tot dertien jaar geleden hebben we vooraf afspraken gemaakt met Google’, schrijft Fuchs in een reactie. Volgens hem dragen het ‘actief communiceren over de rechten van betrokkenen en de mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen’ bij aan acceptatie van de auto’s.

Maar Michael Hirdes van de Europese hackersorganisatie Chaos Computer Club is er niet helemaal gerust op. Hij blijft sceptisch over mogelijk misbruik van gegevens door Amerikaanse techmonopolisten. ‘Wanneer een dienst niks kost, ben jij het product. Dan moet je zelf afwegen wat de gevolgen zijn’, zei hij tegenover tv-programma ARD-Morgenmagazin.

De databeschermingsdienst verwacht geen problemen. En wie echt niet wil dat het Amerikaanse techbedrijf foto’s van zijn privébezit neemt, kan zijn beklag doen bij de overheidsdienst in Hamburg door een e-mail of brief te sturen.