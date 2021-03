Duitsland beperkt AstraZeneca-vaccinaties: alleen nog 60-plussers

De Duitse commissie die de regering adviseert over het vaccineren, Stiko, heeft vandaag aanbevolen om het AstraZeneca-vaccin alleen nog te gebruiken bij mensen van boven de 60 jaar. Dat advies is door de Duitse regering overgenomen. Onder de 60 jaar kan het alleen nog als een arts dat specifiek goedkeurt.

De nationale minister van Volksgezondheid heeft samen met de collega’s uit de deelstaten tot de nieuwe richtlijn besloten, die woensdag ingaat.



Het dringende advies volgt op het handelen van de Duitse steden Berlijn en München. Zij hadden al uit voorzorg besloten mensen jonger dan 60 jaar niet meer het vaccin toe te dienen, na nieuwe gegevens over mogelijke bijwerkingen van het vaccin. Daarna volgde ook overleg op nationaal niveau.

Het Paul Ehrlich Institute, een medische toezichthouder, maakte eerder op de dag melding van 31 gevallen van trombose in de hersenen bij mensen bij wie het vaccin van de Brits-Zweedse farmaceut was toegediend. Op twee gevallen na ging het om vrouwen, in de leeftijd van 20 tot 63 jaar. Negen mensen zijn overleden.

Bij negentien patiënten was tevens sprake van een tekort aan bloedplaatjes. Soortgelijke problemen zijn eerder gemeld in onder meer Scandinavië. Veel EU-landen staakten daarom eerder deze maand tijdelijk het gebruik van het AstraZeneca-vaccin, maar nadat het Europees medicijnagentschap EMA het veilig had verklaard, werd de toediening in de meeste landen hervat.

Ramp voor vertrouwen

Duitse media spreken nu opnieuw over een ramp voor het vertrouwen in het Brits-Zweedse middel. Eerder was toediening alleen aangeraden voor personen van 18 tot 64 jaar. Dat gebeurde ook en dan vooral aan jongere vrouwen die werken in de zorg of het onderwijs.

